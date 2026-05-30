باريس سان جيرمان يفوز بكأس دوري الأبطال بعد فوزه بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح

سجل كاي هافيرتز الهدف الوحيد في المباراة، لكن باريس سان جيرمان استطاع الفوز بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح ، بعد أن انتهت المباراة في الوقت الإضافي بالتعادل 1-1.

هذا هو الانتصار الثالث لسان جيرمان في تاريخه في لقاءاتهم مع أرسنال، وأصبحوا ثاني فريق في العصر الحديث يحتفظ بكأس دوري الأبطال. يعتبر هذا الفوز الهام للفريق الفرنسي، الذي حصل على لقب البطولة للمرة الخامسة في هذا الموسم، بعدما سبق أن توج بكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية وكأس السوبر الفرنسي، بالإضافة إلى لقب الدوري الفرنسي. في المقابل، كان أرسنال يأمل في الحصول على البطولة للمرة الأولى في تاريخه، لكنه لم يكن قادرا على الفوز في ركلات الترجيح.

