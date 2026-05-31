باريس سان جيرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا والقبض على 416 شخصاً في احتفالات باريس

ألقت السلطات الفرنسية القبض على 416 شخصاً خلال الاضطرابات التي صاحبت احتفالات فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وتوج الفريق الباريسي باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح. ونشرت الشرطة 22 ألف عنصر للحفاظ على النظام في العاصمة باريس.

ألقت السلطات الفرنسية القبض على 416 شخصا خلال الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن، بعد أن نشرت شرطة باريس آلاف الأفراد للسيطرة على الحشود في عدد من النقاط الساخنة بالمدينة، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع، عقب فوز فريق باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت.

وأظهرت لقطات بثتها قناة بي. إف. إم التلفزيونية الإخبارية مشاهد توتر واشتباكات قصيرة حول ملعب باريس سان جيرمان (بارك دي برانس) في غرب باريس، حيث شاهد أكثر من 40 ألف شخص فوز النادي باللقب للعام الثاني على التوالي على شاشات عملاقة. ونظرا لتوقع الاشتباكات العنيفة التي غالبا ما تلقي بظلالها على الفعاليات الكبرى، نشرت فرنسا 22 ألف شرطي لحفظ النظام في العاصمة.

وفي العام الماضي، لقي شخصان حتفهما وأصيب ما يقرب من 200 آخرين بعد فوز باريس سان جيرمان بالبطولة للمرة الأولى. وأظهرت لقطات تلفزيونية شارع الشانزليزيه، الذي أغلقت السلطات جزءا منه، وقد امتلأ بمشجعي باريس سان جيرمان الذين كانوا في الغالب مسالمين. وقدرت الشرطة حجم الحشد بنحو 20 ألف شخص. وأطلق بعض المشجعين الألعاب النارية والمشاعل.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أكثر من 130 شخصا، حسبما أفادت شرطة باريس. وقال متحدث باسم الشرطة إن ست مركبات وواجهتي متجرين تعرضت لأضرار. وفاز باريس سان جيرمان على أرسنال بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في 120 دقيقة في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست المجر.

وكان الفريق الإنجليزي تقدّم عبر الألماني كاي هافيرتس قبل أن يعادل عثمان ديمبيليه النتيجة من ركلة جزاء لكنه خرج بعد ذلك مصابا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. وأسهم هذا الفوز في حصول باريس سان جيرمان على لقبه الثاني على التوالي في أهم بطولة للأندية في أوروبا. واعتبر ناصر غانم الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بأن الفوز باللقب للمرّة الثانية توالياً هو إثبات بأن الفريق الباريسي هو أفضل فريق في العالم.

بدوره، وصف الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، طريق تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال بـ"الشاقّ والمليء بالصعوبات". وقال حكيمي لشبكة"أم6":"لا توجد كلمات لوصف ما نشعر به. بفضل الله فزنا، نحن سعداء للغاية وفخورون بالعمل الذي قمنا به. لم يكن الطريق سهلاً، لكن هذا هو الوقت المناسب للاستمتاع مع الجماهير والعائلة".

واجه سان جيرمان أندية قوية خلال مرحلة الدوري، مثل برشلونة وباير ليفركوزن وبايرن ميونيخ وسبورتينغ لشبونة ونيوكاسل يونايتد، قبل أن يطيح بموناكو من ملحق دور الـ16. وتجاوز سان جيرمان عقبة تشيلسي ثم ليفربول في ثمن وربع النهائي، قبل أن يرد اعتباره أمام بايرن ميونيخ بهزيمته في نصف النهائي المثير، بعد أن خسر أمامه في مرحلة الدوري 2-1 على ملعب بارك دي برينس. وأضاف أشرف حكيمي"العمل الجاد يؤتي ثماره، واليوم حصلنا على مكافأتنا.

الجميع كان يشعر بالإرهاق، لكن الذين شاركوا من مقاعد البدلاء أدوا دورهم على أكمل وجه". واختتم النجم المغربي تصريحاته:"نستحق هذا الانتصار بكل تأكيد". تعكس هذه الاحتفالات الجماهيرية الكبيرة شغف الجماهير الباريسية بكرة القدم وحبها لناديها، لكنها تبرز أيضاً تحديات الأمن العام في الفعاليات الكبرى. وتواصل السلطات الفرنسية جهودها لضمان سلامة المواطنين مع الحفاظ على روح الاحتفال، خاصة في ظل الذكرى المؤلمة للعام الماضي.

ويعتبر فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي إنجازاً تاريخياً يعزز مكانة النادي بين عمالقة القارة العجوز، ويثبت أن الاستثمار الضخم في اللاعبين والبنية التحتية يؤتي ثماره على أرض الواقع





