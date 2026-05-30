باريس سان جيرمان يحتفل بفوز دوري أبطال أوروبا

حفلت فوز باريس سان جيرمان الفرنسي ب دوري أبطال أوروبا ، بعد تغلبه على آرسنال الإنجليزي 4-3 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1. وواصل باريس سان جيرمان الفوز بالبطولة للموسم الثاني على التوالي، بعدما تغلب على آرسنال في المباراة النهائية.

وكان ديزيري دوي، مهاجم باريس سان جيرمان، سعيدًا وفخورًا بفوز فريقه، وقال: "نحن فخورون للغاية وسعداء وممتنون، لقد كانت مباراة صعبة ضد فريق جيد". وأضاف دوي: "يجب علينا أن نستمتع، كفريق وكعائلة، لأننا نستحق ذلك، انظروا إلى الجماهير، أشكر الله لأنني كنت أصلي من أجل هذا التتويج". وأضاف دوي: "لا أعرف، عليك أن تخبرنا. علينا أن نبقى متواضعين وسنعمل مجدداً، نريد المزيد، نحن فريق شاب وطموح.

سنحاول مرة أخرى". وأكد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، أنه لم يكن مهتمًا بإطلاق لقب "أسطورة" عليه بعد قيادته للفريق نحو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي. وقال إنريكي عقب المباراة: "لدي مشاعر مختلطة، حماس وإرهاق، كل شيء، لكن هذه أفضل لحظة في الموسم. ما زلنا أبطالاً، للمرة الثانية على التوالي، إنه أمر مذهل".

وأضاف إنريكي في تصريحات عبر هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "لقد استحققنا ذلك. جماهيرنا، طوال الموسم، استحقت الوصول إلى النهائي". وتابع إنريكي: "كانت مباراة صعبة للغاية، أهنئ آرسنال، لقد كانت مباراة صعبة للغاية. لقد لعبوا بشكل رائع.

هذا طبيعي. يحاولون فرض أسلوبهم في اللعب على فترات يكونون فيها في أفضل حالاتهم. حاولنا السيطرة على الكرة والضغط. لقد فزنا باللقب"





