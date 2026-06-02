باراك: الحكومة الإسرائيلية تضلل الجمهور وتفشل في لبنان

علق الجنرال إيهود باراك على التطورات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، منتقدًا حكومة نتنياهو بسبب تضليل الرأي العام واتخاذ إجراءات عسكرية غير فعالة في لبنان تعزز مكانة الحزب. وأشار إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد، ووصف المعارضة بأنها أفضل من نتنياهو.

تعمل الحكومة اليمينية ال إسرائيل ية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو على تضليل الرأي العام ال إسرائيل ي في وقت تواصل فيه جيش الاحتلال استنزافه، بينما لا تزال صواريخ حزب الله تسقط على شمال البلاد.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن إسرائيل لن تهاجم بيروت وأن وقفًا لإطلاق النار مع حزب الله قد بدأ سريانه. لكن بعد وقت قصير من هذا الإعلان، استأنف حزب الله إطلاق النار باتجاه بلدات المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة. علّق الجنرال إيهود باراك، الذي شغل سابقًا منصب وزير الأمن الإسرائيلي، على هذه التطورات مؤكدًا أن هذه الحكومة تضلل الجمهور. وأشار إلى أن نتنياهو يبالغ في إحصاء الخسائر، قائلًا: "لم يُقتل 800 جندي ولا 400 جندي، كل ذلك هراء.

فقد زعم نتنياهو خلال الجنازات في إسرائيل إننا نوجه ضربات قاسية لحزب الله، وإنه أعاده عشرات السنين إلى الوراء". وأضاف باراك: "ما يحدث هنا أمر بائس، مجرد وهم. إنهم يخدعون الإسرائيليين ويوهمونهم بأنه لو تخلصنا من قيود ترامب الغريب هذا، فسننهض أخيرًا ونقضي على حزب الله نهائيًا. وهذا أمر غير عملي إطلاقًا.

إسرائيل تُفشل الفرصة المتاحة حاليًا في لبنان، فعندما نسوي القرى بالأرض ونبث رسائل بأننا سنبقى هناك بشكل دائم، نظن أننا نضعف حزب الله، لكننا في الواقع نمنحه دورًا أكثر أهمية داخل لبنان". ورأى باراك أن "الطريق الوحيدة هي الوصول إلى وضع تعمل فيه الحكومة اللبنانية، السعودية، فرنسا، أمريكا وسوريا معًا على تقويض شرعية احتفاظ حزب الله بالسلاح.

أما عندما ندمر القرى فإننا نعزز حزب الله، وإيران التي تقف خلفه، مدعومة بمحور قوي جدًا، ومعهم باكستان وتركيا ومصر والسعودية، وقد نسقوا مع قطر ويمارسون ضغوطًا على ترامب بصورة أكثر فاعلية منا". لفت باراك إلى أن "هذه الحكومة بقيادة نتنياهو أوصلتنا إلى أخطر وضع سياسي وأمني في تاريخ دولتنا. الجيش الإسرائيلي مستنزف إلى أقصى حد، ومع ذلك يستمرون في تضليل الجمهور".

حول العمليات البرية في لبنان، قال رئيس الوزراء الأسبق: "هناك خشية عميقة من أن التوجه إلى هناك لا يرتبط بأهداف عملية حقيقية. السؤال الحقيقي بشأن الانسحاب من لبنان ليس لماذا حدث عام 2000، بل لماذا لم يحدث قبل ذلك بخمسة عشر عامًا". بين باراك أن "حزب الله تطور بسبب وجودنا داخل لبنان. هذه الحكومة لا تدرك أن الحروب تنتهي دائمًا في نهاية المطاف، وأن الحرب ليست سوى وسيلة للوصول إلى حل سياسي ودبلوماسي".

كما وصف رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت أو غادي آيزنكوت، زعماء المعارضة، بأنهما "أفضل من نتنياهو بما لا يقاس"





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل حزب الله نتنياهو باراك لبنان ترامب الاحتلال

United States Latest News, United States Headlines