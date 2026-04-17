باحثون يعيدون برمجة الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة قوية ضد أمراض مستعصية

ابتكر فريق بحثي طريقة جديدة لإعادة برمجة الخلايا الجذعية المناعية لإنتاج أجسام مضادة فعالة ونادرة، مما يفتح الباب لعلاجات جديدة ضد فيروس نقص المناعة البشرية والإنفلونزا والملاريا وأمراض أخرى.

توصل باحثون إلى طريقة مبتكرة قد تحدث ثورة في إنتاج الأجسام المضادة القوية، وذلك من خلال إعادة برمجة الجهاز المناعي للخلايا الجذعية. غالباً ما تواجه اللقاحات التقليدية صعوبة في تحفيز الخلايا البائية لإنتاج أنواع معينة من الأجسام المضادة ، لا سيما تلك القادرة على مواجهة الفيروسات التي تخفي نقاط ضعفها خلف طبقات سكرية شبيهة بأنسجة الجسم، مما يجعلها تتجنب الاستجابة المناعية.

هذه الأجسام المضادة، المعروفة باسم الأجسام المضادة المحايدة واسعة النطاق، نادرة في العادة وتتطلب عملية طويلة ومعقدة من التحورات الجينية لتكوينها، وفي كثير من الأحيان لا ينتجها الجسم البشري حتى مع التعرض للمستضدات المستهدفة عبر برامج تطعيم دقيقة. تكمن الفكرة الرئيسية لهذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ساينس"، في إمكانية غرس التعليمات اللازمة لإنتاج هذه الأجسام المضادة ذات الفعالية العالية مباشرة في الخلايا الجذعية المسؤولة عن إنتاج الخلايا البائية. إذا تم برمجة هذه الخلايا الجذعية بنجاح، فإن كل خلية بائية تنتجها مستقبلاً ستحمل القدرة على إنتاج هذه الأجسام المضادة الواسعة النطاق، وستكون جاهزة للتفعيل عند الحاجة عبر التطعيم. لقد استخدم الفريق أدوات تعديل الجينات المتقدمة، مثل تقنية كريسبر، لإدخال الشفرة الجينية المطلوبة لإنتاج هذه الأجسام المضادة النادرة والوقائية مباشرة في الخلايا الجذعية غير الناضجة. بعد ذلك، تم حقن هذه الخلايا الجذعية المعدلة في فئران التجارب. أظهرت النتائج أن هذه الخلايا الجذعية قد تطورت بنجاح إلى خلايا بائية قادرة على إنتاج الأجسام المضادة المعدلة وراثياً. ولم يكن الأمر يتطلب سوى عدد قليل نسبياً من الخلايا الجذعية المعدلة، حوالي عشرات قليلة، لإنتاج كميات كبيرة من الأجسام المضادة المحايدة واسعة النطاق التي استمرت في الجسم لفترة طويلة. وقد أثبتت هذه التقنية فعاليتها في توليد أجسام مضادة ضد فيروسات شائعة ومعقدة مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وفيروس الإنفلونزا، وحتى الطفيلي المسبب للملاريا، كما أشارت المقالات التفسيرية المصاحبة للتقرير. والأكثر إثارة هو أن التجارب على الخلايا الجذعية البشرية المعدلة بنفس الأسلوب قد أسفرت عن ظهور خلايا مناعية وظيفية، مما يعزز الأمل في إمكانية تطبيق هذا النهج بنجاح على البشر مستقبلاً. صرح هارالد هارتويجر، قائد الدراسة من جامعة روكفلر، بأن هذه التقنية تفتح الباب أمام استخدامات مستقبلية واسعة النطاق لمعالجة مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية. بالإضافة إلى تطوير أجسام مضادة فعالة ضد فيروس نقص المناعة البشرية، يمكن لهذه التقنية أن توفر حلولاً لنقص البروتينات، والأمراض الأيضية، وعلاج الأمراض الالتهابية، والإنفلونزا، بل وحتى أنواع معينة من السرطان. إن هذه النتائج تمثل خطوة هامة نحو تطوير علاجات ولقاحات أكثر فعالية واستدامة، خاصة في مواجهة الأمراض التي تتسم بآلياتها الدفاعية المعقدة. إن القدرة على إعادة برمجة الجهاز المناعي لإنتاج بروتينات علاجية مخصصة قد تفتح آفاقاً جديدة في الطب الوقائي والعلاجي، وتوفر أملاً لملايين المرضى حول العالم. يكمن التحدي المستقبلي في التأكد من سلامة وفعالية هذا النهج على المدى الطويل في البشر، وضمان عدم وجود آثار جانبية غير مرغوبة. ومع ذلك، فإن إمكانات هذه التقنية في تغيير مسار علاج العديد من الأمراض الخطيرة تجعلها مجالاً بحثياً واعداً للغاية وتستحق المزيد من التطوير والاستثمار. إن فكرة تمكين الجسم من إنتاج أسلحة مناعية مخصصة لديه القدرة على توفير علاج دائم أو وقاية طويلة الأمد ضد مسببات الأمراض والأمراض المزمنة. إن نجاح هذا النهج في الفئران، بالإضافة إلى النتائج الأولية على الخلايا الجذعية البشرية، يضع هذه التقنية في طليعة الابتكارات الطبية، ويعد بتحول كبير في فهمنا لكيفية تحفيز جهاز المناعة وتوجيهه لمكافحة الأمراض. مع استمرار البحث والتطوير، قد نرى قريباً جيلاً جديداً من العلاجات المستندة إلى إعادة برمجة المناعة، قادرة على التعامل مع التحديات الصحية الأكثر إلحاحاً في عصرنا. إن تطوير مثل هذه التقنيات يعكس التقدم المذهل في مجالات البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة، ويؤكد على أهمية الاستثمار المستمر في البحث العلمي لاكتشاف حلول مبتكرة للأمراض المستعصية. إن دمج تقنيات التعديل الجيني مع فهمنا العميق للجهاز المناعي يوفر مساراً واعداً لتطوير علاجات قوية ومستهدفة، بما في ذلك تلك التي تستهدف مسببات الأمراض التي تتجنب الاستجابة المناعية التقليدية، أو تلك التي تتطلب إنتاج أجسام مضادة معقدة ونادرة





