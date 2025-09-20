بابل: بين عظمة الماضي وإهمال الحاضر

تقرير يسلط الضوء على مدينة بابل الأثرية في العراق، التي تجذب الزوار رغم التحديات التي تواجهها، بدءًا من الإهمال وصولًا إلى نقص التمويل اللازم للصيانة. يستعرض التقرير تاريخ المدينة العريق، مع التركيز على بوابة عشتار وحدائق بابل المعلقة، ويسلط الضوء على جهود الزوار للحفاظ على هذا الإرث العظيم.

مع اقتراب غروب الشمس، تتوهج أطلال بابل بالحرارة والضوء. يتصاعد الغبار من الأرض في سحب ناعمة، محملاً برائحة قديمة قدم الزمان. في هذه اللحظة، تبدو المدينة خالية وأبدية في آن واحد، لا يقطع صمتها سوى وقع خطوات قليلة من الزوار الذين جاؤوا ليقفوا عند آثار أقدام الملوك. كانت بابل ذات يوم جوهرة بلاد ما بين النهرين، المدينة التي أعطت اسمها لعصور بأكملها.

هنا حكم نبوخذ نصر الثاني، وهنا شُيّدت المعابد والقصور الضخمة، وهنا تخيّل الشعراء والمؤرخون واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، أي حدائق بابل المعلّقة. اليوم، رغم إدراجها كموقع تراث عالمي من قِبل اليونسكو، لا تزال بابل مهددة، وتستقر في توازن هش بين العظمة والاندثار.\أن تمشي في بابل هو أن تسير عبر طبقات من الأسطورة والذاكرة. وأول ما يراه الزوار هو بوابة عشتار المعاد بناؤها، بسطحها الأزرق العميق الذي كان يومًا مزينًا بالأسود والتنانين البارزة بالذهب. وتمتد خلفها طريق المواكب، وهو طريق احتفالي كان يستخدم في المهرجانات الملكية مثل عيد رأس السنة البابلية، الأكيتو، الذي يُقال إنه أحد أقدم الاحتفالات في العالم. هنا، وضع نبوخذ نصر الثاني، الذي حكم من 605 إلى 562 قبل الميلاد، بصمته في سجل التاريخ. بنى قصورًا ومعابد ضخمة، ووسّع دفاعات المدينة، وترك نقوشًا لا تزال تشهد على قوّته. وكانت زقّورة 'إيتيمينانكي' الضخمة تهيمن يومًا على أفق المدينة. ثم هناك حدائق بابل المعلّقة، التي وصفها الكتاب اليونانيون والرومان القدماء بأنها فردوس غنّاء من الخضرة المصنّفة على مدرجات، وتُروى بمضخات بارعة ترفع الماء من نهر الفرات. وطبقًا للأسطورة، فقد أمر نبوخذ نصر ببنائها لزوجته الملكة أميتيس، التي كانت تشتاق إلى جبال وطنها المكسوّة بالغابات. ويعتقد علماء الآثار أن هذه الغرف كانت بمثابة مخزن للطعام خلال عهد نبوخذ نصر الثاني. بالنسبة للباحث الآثاري العراقي عامر عبد الرزاق، فإنّ الحدائق أكثر من مجرد أسطورة، ويقول: 'أؤكد أن حدائق بابل المعلقة كانت موجودة'، مضيفًا: 'إنها واقع يجسّد الجمال والعظمة والإبداع لدى المهندس والفنان'. ويعتقد عبد الرزاق أن الحدائق كانت تقع في ما يُعرف اليوم بموقع أثري واسع على ضفاف نهر الفرات، قرب مدينة الحلّة، على بُعد نحو ساعتين بالسيارة جنوب بغداد.\في المقابل، يشير آخرون إلى نينوى، الواقعة على بُعد مئات الأميال شمالًا، كموقع محتمل، لكن بالنسبة للمسافرين الذين يصلون إلى بابل، فإن هذا الجدل غير مهم جدًا. فالوقوف وسط الأطلال كافٍ لتخيّل مدرجات تتدلّى منها الكروم، وشلالات تنساب على الأعمدة الحجرية، وهمسات الحياة في مدينة بلغت ذروة مجدها. ورغم سنوات الصراع وعدم الاستقرار في العراق، لا تزال بابل تجذب المسافرين من الخارج بأعداد تتزايد بشكل مطّرد، لكنها لا تزال بعيدة عن الحشود التي كانت تزورها قبل عقود. ففي العام 2024، شهد الموقع زيارة 49,629 شخصًا، من بينهم 5,370 أجنبيًا، بحسب مديرية الآثار والتراث في بابل. في ظهيرة أحد أيام الصيف أخيرًا، كان يمكن رؤية ثلاثة زوار يتجولون في طرقاتها. من بينهم جيانماريا فيرغاني، البالغ من العمر 35 عامًا من ميلانو، والذي بدأ ولعه بحدائق بابل المعلّقة منذ طفولته. قال: 'لقد انتظرت طوال حياتي لأقف هنا'. وأمضى فيرغاني أشهرًا في التحضير، يتأمل الخرائط ويقرأ في كتب التاريخ قبل أن يسافر إلى بغداد. شملت رحلته زيارة 'طاق كسرى'، أي القوس العظيم في مدينة قطسيفون الذي يعود إلى ألفي عام، في جنوب غرب العاصمة العراقية، قبل أن يتجه جنوبًا نحو بابل، عازمًا على رؤية الأطلال. وقال: 'عندما رأيت بوابة عشتار في بداية الجولة، غمرني شعور لا يوصف'. وأضاف: 'من غير المعقول أن نفكر أن أناسًا ساروا في هذه الطرق ذاتها قبل آلاف السنين. عندما وصلت إلى الموقع، شعرت وكأن حلمي قد تحقق أخيرًا'. ويعكس شغفه العميق مشاعر كثيرين ممّن يقومون بهذه الرحلة. فبابل ليست وجهة للسياحة العادية؛ إنها فرصة للدخول إلى القصص التي شكّلت الحضارات. ومع ذلك، فإن بابل موقع يعاني من الإهمال. فالطريق المؤدي إلى المدينة القديمة يوحي بالتباين الواضح. الطريق الرئيسي المحيط بالأطلال في حالة مقبولة، لكن الشوارع المؤدية إليه مليئة بالحفر والتشققات. أما داخل الموقع، تغزو الأعشاب الضارة المسارات، والنباتات المهملة تنبت من بين الشقوق، وتتناثر النفايات بين الحجارة. تنتشر أعقاب السجائر والزجاجات البلاستيكية في الساحات التي كان الملوك يستقبلون فيها السفراء الأجانب ذات يوم. كما أن المرافق نادرة. توجد دورات مياه، لكنها لا تظهر إلا بعد كشك التذاكر قرب بوابة عشتار. ولا يوجد فندق قريب، ما يضطر الزوار إلى العودة لمساكن بعيدة بعد الانتهاء من زيارتهم. أما اللافتات التوجيهية فهي شبه معدومة؛ وبدون دليل، يمكن للزائر أن يتوه بسهولة بين الجدران والغرف. ويبذل المرشدون المحليون قصارى جهدهم لحماية الضيوف من خيبة الأمل، فيقودونهم عبر مسارات أنظف ويعرضون الأطلال بأفضل صورة ممكنة. لكن بالنسبة للمسافرين المستقلين، فإن الإهمال واضح. المدينة تبدو وكأنها بحاجة ماسّة إلى التنظيف والعناية. ويعترف رائد حامد عبد الله، رئيس مديرية الآثار والتراث في بابل التابعة لوزارة الثقافة، بحجم التحدي:'يضم الموقع الأثري بأكمله أربعة عمّال تنظيف فقط'، لافتًا إلى أنه 'أحيانًا أطلب من الحراس أن يساعدوا في التنظيف. هذه جهود فردية نبذلها بدافع حبنا للمدينة. ونأمل أن تخصص الحكومة العراقية ميزانية كافية للعناية ببابل'. حتى الآن، لا يزال الدعم الحقيقي لصيانة الموقع اليومية محدودًا. توفّر السلطات المحلية أعمال صيانة متفرقة، لكن مشاريع التطوير الأوسع، من مرافق الزوّار إلى أعمال الحفظ المناسبة، لا تزال عالقة وسط عراقيل قانونية وسياسية. قصر صدام حسين المهجور يطل على موقع بابل





