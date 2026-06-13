انهيار مشروع المقاتلة الأوروبية من الجيل السادس بسبب خلافات فرنسية ألمانية

علقت فرنسا وألمانيا رسمياً خطط بناء طائرة مقاتلة أوروبية من الجيل السادس، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الدفاعي الأوروبي.

أعلنت فرنسا و ألمانيا رسمياً هذا الأسبوع تعليق خطط بناء طائرة مقاتلة أوروبية من الجيل السادس، والتي كانت تشكل جوهر مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي ( FCAS ).

هذا القرار لم يكن مفاجئاً للمراقبين، إذ ظلت الخلافات الصناعية بين البلدين تعصف بالمشروع منذ إطلاقه عام 2017. تبلغ قيمة الصفقة المقدرة 100 مليار يورو (116 مليار دولار)، وكانت تهدف إلى تطوير مقاتلة متطورة تعمل جنباً إلى جنب مع طائرات مسيرة عالية التقنية و"سحابة قتالية" لتبادل المعلومات. إلا أن الاختلافات الجوهرية في الرؤى التقنية والاحتياجات العملياتية أدت إلى فشل المشروع، مما أثار تساؤلات حول جدوى النهج متعدد الجنسيات لتطوير الأسلحة المتطورة في ظل تراجع الثقة عبر الأطلسي.

فرنسا، التي لديها تاريخ طويل في صناعة الطائرات المقاتلة منذ الحرب الباردة، أرادت طائرة متعددة المهام قادرة على العمل من حاملات الطائرات وحمل الأسلحة النووية، مثل سابقتها رافال. في المقابل، سعت ألمانيا، التي لا تمتلك حاملات طائرات ولا أسلحة نووية، إلى طائرة تقليدية أقل تعقيداً، بل وتساءلت عما إذا كانت تحتاج إلى طيار أصلاً. هذا التباين في المتطلبات جعل من المستحيل التوصل إلى تصميم مشترك بين شركة داسو للطيران الفرنسية ومجموعة إيرباص الأوروبية التي تمثل ألمانيا.

وقد ألقت الرئاسة الفرنسية باللوم على برلين لفشلها في الضغط على الشركتين، بينما اعترفت الحكومة الألمانية بعدم قدرة الشركات على التعاون. مع انهيار المشروع، تتجه فرنسا وألمانيا على الأرجح إلى حلول محلية أو تحالفات جديدة. فرنسا قد تستأنف تطوير طائرة رافال المحسنة، بينما قد تنظر ألمانيا في التعاون مع شركاء آخرين مثل المملكة المتحدة أو إيطاليا.

هذا الفشل يسلط الضوء على التحديات السياسية والصناعية الكامنة وراء مشاريع الدفاع الأوروبية المشتركة، خاصة في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة وتتغير الأولويات الأمنية. ويبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة أوروبا على تطوير أنظمة أسلحة متطورة بشكل مستقل دون تنسيق فعال بين حكوماتها وشركاتها





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مقاتلة الجيل السادس FCAS فرنسا ألمانيا تعاون دفاعي

United States Latest News, United States Headlines