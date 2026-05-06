انهيار أسعار النفط عالمياً مع تزايد آمال التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران

تراجعت أسعار خام برنت بشكل حاد مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين نتيجة التفاؤل باقتراب اتفاق سلام مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، مما قد يعيد فتح مضيق هرمز وينهي أزمة الإمدادات.

شهدت أسواق الطاقة العالمية تحولاً دراماتيكياً ومفاجئاً في تداولات اليوم، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل حاد لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أسبوعين. هذا الهبوط القوي جاء مدفوعاً بموجة من التفاؤل المتزايد في الأوساط السياسية والاقتصادية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مبدئي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

هذا الاتفاق المرتقب لا يحمل فقط دلالات سياسية، بل يمتلك تأثيراً مباشراً على أمن الطاقة العالمي، إذ يتوقع المحللون أن يفضي التفاهم إلى إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة النفطية بشكل طبيعي وآمن. وقد انعكس هذا التفاؤل فوراً على العقود الآجلة لخام برنت، التي هبطت بأكثر من ثمانية دولارات، وتحديداً بنسبة تزيد عن سبعة بالمئة، لتستقر عند مستوى مائة دولار و27 سنتاً للبرميل عند التسوية، بعد أن لامست مستويات أدنى من مائة دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو المستوى الذي لم تشهده الأسواق منذ أواخر شهر أبريل الماضي.

إن هذا التذبذب السعري يعكس مدى حساسية أسواق الخام للأزمات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وكيف يمكن للتوقعات الدبلوماسية أن تزيح مخاوف نقص الإمدادات في لحظات معدودة. وفيما يتعلق بالتفاصيل الدبلوماسية لهذه التحركات، كشفت مصادر مطلعة من باكستان، التي تلعب دور الوسيط الحيوي في هذه المفاوضات المعقدة، أن واشنطن وطهران تقتربان بشكل جدي من التوقيع على مذكرة تفاهم مختصرة تتكون من صفحة واحدة، تضع الخطوط العريضة لإنهاء حالة الصراع.

من جانبها، أكدت طهران أنها تعكف حالياً على دراسة مقترح أمريكي جديد، حيث نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن متحدث رسمي في وزارة الخارجية أن الرد الإيراني سيتم إبلاغه قريباً عبر القنوات الباكستانية. وبالرغم من أن إيران شددت سابقاً على ضرورة أن يكون أي اتفاق عادلاً وشاملاً لضمان حقوقها، إلا أن التقارير الواردة من موقع أكسيوس الأمريكي تشير إلى أن الولايات المتحدة تتوقع استلام ردود إيرانية نهائية بشأن نقاط جوهرية خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة.

ويرى الخبراء، ومنهم المحلل فيل فلين من مجموعة برايس فيوتشرز، أن مجرد الشعور بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز قد يكون كافياً لخفض الأسعار، بغض النظر عن التوقيت النهائي لإبرام معاهدة سلام دائمة وشاملة، مما يشير إلى أن السوق بدأت تسعر بالفعل سيناريو تخفيف التوترات. ومع ذلك، فإن التفاؤل السائد لا يخلو من تحديات لوجستية وعسكرية جسيمة.

فمن الناحية السياسية الداخلية في إيران، يرى بعض النواب في البرلمان أن المقترح الأمريكي لا يزال أقرب إلى قائمة من الأمنيات منه إلى واقع قابل للتطبيق. أما من الناحية الميدانية، فقد أعلن الجيش الأمريكي عن تنفيذ عمليات لتدمير قوارب إيرانية صغيرة لضمان خروج السفن العالقة من مضيق هرمز، مما يبرز حجم التوتر الذي لا يزال قائماً.

وفي تحليل فني دقيق، أشارت باولا رودريجيز ماسيو، كبيرة محللي النفط في شركة ريستاد إنرجي، إلى أن الإعلان الرسمي عن الاتفاق سيؤدي إلى تحرك فوري في الأسعار، لكنها حذرت من أن عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها لن تكون فورية. وأوضحت أن هناك فارقاً زمنياً هيكلياً يتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع بين توفير الظروف الأمنية الموثوقة وعودة الشحنات إلى وتيرتها المعتادة، وذلك بسبب طبيعة عمل أسواق الشحن واللوجستيات البحرية التي تتطلب إعادة ترتيب المسارات والتعاقدات.

وبالنظر إلى السياق التاريخي والبيانات الإحصائية، فإن تعطل الملاحة في المضيق منذ فبراير الماضي تسبب في نقص حاد في الإمدادات العالمية، مما دفع أسعار خام برنت للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2022. وفي هذا الصدد، كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة استمرت في الانخفاض خلال الأسبوع الماضي، في محاولة من الدول لسد الفجوات التي خلفها الصراع في الشرق الأوسط.

وقد انخفضت المخزونات بمقدار 2.3 مليون برميل لتصل إلى 457.2 مليون برميل، وهو انخفاض كان أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع قدره 3.3 مليون برميل. إن هذا التداخل بين البيانات التشغيلية للمخزونات والتقلبات السياسية يؤكد أن سوق النفط يعيش حالة من عدم الاستقرار، حيث تظل الأسعار رهينة لنتائج المفاوضات الدبلوماسية والقدرة على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية التي تمد العالم بطاقته الحيوية





