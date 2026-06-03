انكماش حاد في نشاط القطاع الخاص بمنطقة اليورو بأسرع وتيرة خلال 18 شهراً

أظهر مسح اقتصادي أن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو سجل أسرع انكماش في 18 شهراً خلال مايو، مع تراجع الطلب وارتفاع التكاليف، مما يزيد مخاطر الركود في الربع الثاني.

انكمش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له خلال 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، وفقاً لمسح اقتصاد ي حديث صادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، مما يزيد من احتمالات دخول ال اقتصاد في حالة انكماش خلال الربع الثاني من العام.

ويعكس التراجع المستمر في مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي بلغ 48.5 نقطة مقارنة بـ48.8 نقطة في أبريل، ضعف الطلب على السلع والخدمات وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل غير مسبوق. ويشير أي رقم أدنى من 50 نقطة إلى انكماش في النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤكد ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد الأوروبي في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة والتضخم.

وتركز الضعف الاقتصادي في أكبر اقتصادَين بالمنطقة، ألمانيا وفرنسا، حيث سجلت كل منهما انكماشاً واضحاً في القطاع الخاص، بينما شهدت إيطاليا وإسبانيا نمواً طفيفاً. وفي ألمانيا، انكمش قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي في مايو، مع تأثر النشاط بارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الطلب، رغم أن مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات ارتفع إلى 48.1 نقطة من 46.9 نقطة في أبريل.

أما في فرنسا، فكان الانكماش أشد وطأة، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 44.3 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 خلال جائحة كوفيد-19، مما يعكس تضرر النشاط من ضعف الطلب وارتفاع التكاليف المرتبطة بالحرب. وعلى صعيد التكاليف، ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة لها منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، مما أدى إلى زيادة أسعار البيع للمستهلكين إلى أعلى مستوى لها في 38 شهراً.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن بلغ التضخم في منطقة اليورو 3.2% في مايو، وهو مستوى أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مع توقعات بمزيد من الارتفاع بسبب تداعيات حرب الشرق الأوسط على أسعار الوقود. ويواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة صعبة بين رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي المتباطئ.

ويرى بعض الاقتصاديين أن اجتماع يونيو (حزيران) المقبل سيكون حاسماً، مع احتمال رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، بينما يدعو آخرون إلى توخي الحذر في ظل تباطؤ الاقتصاد وتراجع ثقة المستهلكين. وأظهر المسح الاقتصادي أن إجمالي الطلبات الجديدة انخفض للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً ثاني أسرع وتيرة تراجع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مع تسجيل الطلبات الخارجية أكبر انخفاض لها هذا العام.

كما تراجعت الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي، مما استدعى خفض مستويات التوظيف بأسرع وتيرة منذ خمس سنوات ونصف السنة، رغم أن عمليات التسريح ظلت محدودة نسبياً. وفيما يتعلق بثقة الأعمال، أظهر المسح تحسناً طفيفاً مقارنة بشهر أبريل، لكنها بقيت ضعيفة وفق المعايير التاريخية وأقل بكثير مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وانتعشت توقعات الأعمال للشهور الاثني عشر المقبلة في ألمانيا من أدنى مستوى لها في أكثر من عامين ونصف العام في أبريل إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط)، وهو ما يعكس آمالاً متزايدة بإنهاء الصراع إلى جانب الدعم الحكومي، لكن الثقة لم تعد إلى مستويات ما قبل الحرب. ويظل القطاع الخاص في منطقة اليورو تحت ضغوط كبيرة، مع تزايد احتمالات انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بنسبة 0.2% ما لم يحدث تحسن جوهري في يونيو، مما يضع المنطقة أمام تحديات اقتصادية معقدة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة





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