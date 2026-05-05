انكماش حاد في القطاع الخاص المصري وارتفاع تكاليف الإنتاج

يشهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً كبيراً في النشاط التجاري بسبب ارتفاع التكاليف وتأثيرات الأوضاع الإقليمية، بالتزامن مع تطورات في أسواق النفط العالمية.

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً حاداً خلال شهر أبريل 2026، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات 46.6 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ مطلع عام 2023.

يعزى هذا الانكماش إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بأسرع وتيرة منذ يناير 2023، متأثراً بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام. أدى هذا الارتفاع في التكاليف إلى زيادة أسعار البيع بوتيرة متسارعة، في محاولة من الشركات للحفاظ على هوامش الربح. كما تسبب في انخفاض حجم المبيعات والأعمال الجديدة، مما دفع الشركات إلى تقليص الإنتاج وخفض أعداد الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، أدت مشاكل سلاسل الإمداد وتأخر الشحن الدولي إلى زيادة أوقات تسليم الموردين.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أبدى بعض الشركات تفاؤلاً حذراً بشأن العام المقبل، مع توقعات بتحسن ظروف السوق وتخفيف حدة التوترات الإقليمية. في سياق منفصل، أعلنت وزارة البترول المصرية عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، بمعدل إنتاج يقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يومياً، بالإضافة إلى خفض المديونية المتراكمة على القطاع من 6.1 مليار دولار إلى 714 مليون دولار. كما أثيرت آمال بتحسين سعر صرف الدولار مع زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً بنسبة تجاوزت 1 في المائة بعد ارتفاع كبير في الجلسة السابقة، وذلك مع ظهور مؤشرات على نجاح جهود البحرية الأمريكية في تخفيف التوترات في مضيق هرمز. ومع ذلك، لا يزال الوضع في المضيق متأهباً، حيث شنت إيران هجمات مضادة، مما أدى إلى استهداف سفن تجارية واندلاع حريق في ميناء نفطي في الإمارات. يظل مضيق هرمز شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، وأي تعطيل له قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير. يرى المحللون أن الوضع لا يزال يتطلب الحذر والمراقبة المستمرة





