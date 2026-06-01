انكماش التصنيع الروسي يتباطأ إلى أدنى وتيرة في 3 أشهر مع تحسن طفيف في الإنتاج

أظهر مسح اقتصادي أن انكماش قطاع التصنيع الروسي تباطأ خلال مايو على خلفية تحسن طفيف في الإنتاج، لكن الطلب لا يزال ضعيفاً وأعمال الشركات المتراكمة تنخفض بأسرع وتيرة منذ 2020، في وقت تتصاعد فيه ضغوط التكاليف.

أظهر مسح اقتصاد ي حديث أن انكماش قطاع التصنيع في روسيا تباطأ خلال شهر مايو الماضي ليسجل أدنى وتيرة له في ثلاثة أشهر، مع تحسن طفيف في الإنتاج رغم استمرار ضعف الطلب ات الجديدة.

ووفقاً لبيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 48.8 نقطة في مايو، مقارنة بـ48.1 نقطة في أبريل، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويشير هذا الارتفاع الطفيف إلى أن وتيرة التراجع في النشاط الصناعي قد خفت، إلا أن القطاع لا يزال يعاني من تحديات هيكلية واضطرابات في الطلب. على صعيد الإنتاج، سجل القطاع ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر المنصرم، منهياً بذلك سلسلة من الانخفاضات استمرت 14 شهراً متتالياً.

وقد لجأت الشركات إلى استكمال الأعمال المتراكمة لتعويض تباطؤ الطلب، مما أدى إلى تراجع حاد في حجم الأعمال غير المنجزة بأسرع وتيرة منذ أبريل 2020. وفي المقابل، استمرت مؤشرات الطلب في التدهور، حيث انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يوليو 2025، بينما تراجعت طلبات التصدير للشهر السابع على التوالي وبأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2025. كما واصل التوظيف مساره الانكماشي، مسجلاً ثاني أسرع معدل تراجع منذ يونيو 2025، مما يعكس تشدد الشركات في قرارات التوظيف وسط حالة عدم اليقين.

أما على صعيد الأسعار، فقد تصاعدت الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ، حيث تسارعت وتيرة ارتفاع تكاليف المدخلات للشهر الثالث على التوالي، لتسجل ثاني أسرع وتيرة منذ يناير 2025. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البيع بوتيرة أسرع، فيما عاد النشاط الشرائي إلى النمو مع زيادة مخزونات المشتريات لأول مرة منذ 15 شهراً.

ورغم هذه التحسنات الجزئية، فإن تفاؤل الشركات بشأن آفاق الإنتاج خلال العام المقبل قد تراجع بشكل كبير، حيث هبط مستوى الثقة إلى ثاني أدنى مستوى له في أربع سنوات، مدفوعاً بالمخاوف المتعلقة بقدرة العملاء الشرائية وضغوط السيولة. ومع ذلك، لا تزال الشركات تتوقع استمرار توسع الإنتاج في المستقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ. يأتي هذا التباطؤ في انكماش التصنيع الروسي في سياق ظروف اقتصادية كلية صعبة، تشمل استمرار العقوبات الغربية وتقلبات أسعار الطاقة والحرب في أوكرانيا.

وبينما تشير البيانات إلى أن أسوأ مراحل الانكماش ربما تكون قد ولت، إلا أن التعافي الكامل لا يزال بعيد المنال، خاصة في ظل ضعف الطلب المحلي والخارجي. كما أن ارتفاع التكاليف وضغوط السيولة قد يحد من قدرة الشركات على الاستثمار والتوسع، مما يعيق عودة القطاع إلى مسار النمو المستدام. ويبقى المشهد غير واضح، مع تباين المؤشرات بين تحسن طفيف في الإنتاج وتدهور في التوظيف والطلب





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التصنيع الروسي مؤشر مديري المشتريات انكماش ضغوط تضخمية الطلب

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ما هو شكل منحنى إصابات كورونا لكل دولة عربية؟يظهر الرسم البياني لكل دولة المعدل الأسبوعي (7 أيام) للحالات الإيجابية اليومية الجديدة ابتداء من 28 يناير/ كانون الثاني 2020 حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.\r

\r



Read more »

انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكةصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا للبيانين الصادرين في 5/ 5/ 1442 هجرية الموافق 20/ 12/ 2020 ميلادية، وفي 12/ 5/ 1442 هجرية الموافق 27/ 12/ 2020 مي

Read more »

بزيادة 114 واقعة.. ارتفاع نسبة حوادث اليمين المتطرف داخل الجيش الألمانيشهدت حوادث اليمين المتطرف ارتفاعاً داخل الجيش الألماني، بنحو 114 واقعة في عام 2020 مقارنةً بعام 2019، وفقاً لتقرير تقييم عام 2020 الذي نشرته إيفا هوغل، مسؤولة الجيش الفيدرالي في البرلمان الألماني.

Read more »

روسيا.. عقل إبداعي في إكسبو 2020 دبييسلط كتاب 'عبور المستقبل 'Expo 2020' الضوء على 'إكسبو دبي 2020' الذي سيجري في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 مارس 2022، بمشاركة أكثر من 190 دولة بينها روسيا.

Read more »

جناح المملكة يختتم فعالياته بمعرض إكسبو 2020 دبي بأرقام قياسية ونجاحات استثنائية | صحيفة المواطن الإلكترونيةجناح المملكة يختتم فعالياته بمعرض إكسبو 2020 دبي بأرقام قياسية ونجاحات استثنائية احتفل جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض 'إكسبو 2020 دبي' أمس

Read more »

ارتفاع حالات التسمم الدوائيرصدت وزارة الصحة ارتفاع حالات التسمم الكيميائي والدوائي عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث بلغ عدد الحالات المرصودة 3492 حالة، مقارنة برصد نحو 2838 حالة في 2020، وتصدرت حالات التسمم الدوائي بــ2125،...

Read more »