انكماش حاد في القطاع الخاص الإماراتي مع قفزة في تكاليف الإنتاج

يشهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تراجعاً ملحوظاً في النشاط مع ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج وتأثيرات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بينما تتأثر أسعار النفط والألمنيوم بالتطورات الأخيرة.

شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات انكماشاً حاداً في أبريل 2026، مع تسجيل أسعار المبيعات ارتفاعاً تاريخياً في محاولة لمواجهة الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنتاج واضطرابات الإمداد المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 52.1 نقطة، وهو أضعف تحسن منذ فبراير 2021. وبلغ معدل تضخم أسعار البيع أسرع وتيرة منذ يونيو 2011، حيث سعت الشركات لتمرير الزيادات الحادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج التي بلغت ذروتها منذ يوليو 2024. تأثر قطاعا النفط والنقل بشكل خاص، مما دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية مثل تجميد الرواتب وتخفيض عدد الموظفين، حيث سجل تضخم الرواتب أدنى مستوى له في 33 شهراً.

أدت التوترات الجيوسياسية وقيود النقل في مضيق هرمز إلى انخفاض كبير في طلبات التصدير الجديدة، وهو الأشد منذ بدء الدراسة في عام 2009 باستثناء فترة الجائحة. وحذر الخبير الاقتصادي ديفيد أوين من أن الارتفاع في ضغوط الأسعار قد يثبط إنفاق المستهلكين. في دبي، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، متأثراً بتراجع نمو الأعمال الجديدة وتباطؤ الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف النفط والمواد الخام.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات الإنتاج للشهور الـ12 المقبلة إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مدفوعة بفرص الأعمال في قطاعي الإنشاءات والتكنولوجيا، مع التركيز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عن انسحابها من المنظمة اعتباراً من 1 مايو.

شهدت أسعار الألمنيوم قفزة بنسبة 6% بعد استهداف منشآت رئيسية في منطقة الخليج، بينما ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات تماشياً مع أسعار النفط بعد تأجيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران. أعلنت شركة أدنوك غاز عن تعديلات مؤقتة في إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المخصصة للتصدير.

في سياق متصل، تراجعت أسعار النفط بنسبة تزيد عن 1% بعد ظهور مؤشرات على نجاح البحرية الأميركية في تخفيف الضغط الإيراني على مضيق هرمز، مما أثار آمالاً حذرة في استئناف تدفق إمدادات الطاقة. يأتي هذا التراجع بعد عملية عسكرية أميركية لإعادة فتح المضيق، إلا أن إيران ردت بهجمات مضادة، بما في ذلك استهداف سفن تجارية وإشعال حريق في ميناء نفطي في الإمارات، مما يمثل أكبر تصعيد منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بمقدار 1.22 دولار، أو 1.1%، لتصل إلى 113.22 دولار للبرميل





