انقسامات حادة تضرب الإطار التنسيقي العراقي وظهور تحالفات متنافسة تعيد رسم الخارطة السياسية

يشهد العراق حالة من الغليان السياسي الداخلي نتيجة تصاعد الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي، مما أدى إلى نشوء تكتلات جديدة مثل تحالف الأقوياء وتحالف البقاء، وسط توقعات بتغييرات جذرية في رئاسة البرلمان وبنية التحالفات الحالية.

يواجه الكيان السياسي المعروف ب الإطار التنسيقي في العراق أزمة داخلية عميقة وخطيرة، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك هذا التحالف الذي تأسس في الأصل ليكون جبهة موحدة في مواجهة توجهات التيار الصدري نحو تشكيل حكومة أغلبية سياسية وعزل القوى الشيعية الأخرى.

وقد تفاقمت حدة هذه الخلافات بشكل دراماتيكي عقب جلسة التصويت على تعيين 14 وزيراً في حكومة رئيس الوزراء، حيث شهدت الجلسة امتناعاً لافتاً عن منح الثقة للمرشحين لشغل حقائب وزارية سيادية وخدمية هامة، شملت وزارات الداخلية والتعليم والتخطيط والثقافة بالإضافة إلى وزارة الإعمار والإسكان، مما عكس وجود شرخ كبير في التوافقات الداخلية بين القوى المنضوية تحت لواء الإطار. وفي خضم هذا التوتر السياسي، كشفت تقارير إعلامية محلية عن تحركات دؤوبة من قبل خمس قوى رئيسية داخل الإطار التنسيقي تهدف إلى تأسيس تكتل جديد تحت مسمى تحالف الأقوياء.

ويضم هذا التحالف المرتقب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ومنظمة بدر بقيادة هادي العامري، إلى جانب العقد الوطني والمجلس الأعلى الإسلامي وحركة سومريون. وتشير التقديرات إلى أن هذا التكتل قد يستقطب ما بين 75 إلى 100 نائب في البرلمان، مع احتمالية انضمام تحالف العزم السني بقيادة مثنى السامرائي إليه. وفي المقابل، برز تكتل آخر أُطلق عليه تحالف البقاء، يضم تحالف الإعمار والتنمية بقيادة محمد شياع السوداني، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم.

وقد جاء هذا الانقسام بعد إعلان كتلة العقد الوطني بقيادة فالح الفياض وحركة سومريون بزعامة أحمد الأسدي انسحابهما من ائتلاف الإعمار والتنمية، احتجاجاً على ما وصفتاه بسياسات التهميش والإقصاء والالتفاف الواضح على الاتفاقات السياسية والتنظيمية التي تم إبرامها مسبقاً. من الجانب التحليلي، يرى مراقبون أن الإطار التنسيقي بدأ يتآكل من الداخل تدريجياً منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في عام 2022، حيث تحول الصراع من مواجهة خارجية مع الخصوم إلى صراع داخلي على النفوذ والمناصب، وهو ما ظهر جلياً في الهجمات المتبادلة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتقاطعات السياسية الواضحة.

ويؤكد المحلل السياسي عصام الفيلي أن فشل عملية التصويت على الكابينة الحكومية كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، مشيراً إلى أن هذا الصراع قد يؤدي إلى إعادة صياغة المشهد السياسي العراقي بالكامل عبر تشكيل تحالفات طولية تجمع بين المكونات السنية والشيعية والكردية بناءً على المصالح والسلطة لا على أساس الهوية الطائفية. كما لا يستبعد الفيلي أن تؤدي هذه التحولات إلى الإطاحة برئيس البرلمان الحالي، نظراً لأن المحرك الأساسي لهذه التحالفات هو السيطرة على مفاصل الدولة.

علاوة على ذلك، تبرز التأثيرات الخارجية كعامل حاسم في ترتيب البيت الشيعي في العراق، حيث يلعب الدور الإيراني دور المهندس في محاولة الحفاظ على وحدة هذه القوى رغم التناقضات العميقة بينها. وفي سياق متصل، يشير المحلل وائل الركابي إلى أن تحالف الأقوياء، حتى وإن تشكل رسمياً، قد لا يهدف بالضرورة إلى معارضة الحكومة بشكل مباشر، بل قد يكون أداة للضغط من أجل تصحيح الأخطاء السياسية وتغيير موازين القوى داخل السلطة التشريعية، بما في ذلك إمكانية إقالة رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي.

إن المشهد الحالي يشير إلى أن العراق يدخل مرحلة من عدم الاستقرار في تحالفاته الداخلية، حيث تتداخل الطموحات الشخصية للقادة مع الضغوط الإقليمية والدولية، مما يجعل مستقبل الحكومة والبرلمان رهيناً بقدرة هذه القوى على التوصل إلى تسوية تنهي حالة التشظي الحالية





