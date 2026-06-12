انفجارات بسيريك ومفاوضات أمريكية إيرانية: هل تتجنب الحرب؟

انفجارات قبالة ساحل سيريك جنوبي إيران ومحاولات ربطها بإدارة مضيق هرمز بالتزامن مع تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي تتأثر بخرق الهدنة وتغير المواقف الأمريكية, وردود فعل إقليمية ودولية.

دوي انفجار في البحر قبالة ساحل سيريك جنوبي إيران . أعلن التلفزيون ال إيران ي الرسمي عن انفجار مجددا في النطاق البحري لمدينة سيريك, مشيرا إلى أن أسباب ال انفجار ات لم تتضح بعد, وربطتها مصادر مطلعة بإدارة مضيق هرمز وإبقائه مغلقا.

وقد اقترحت وكالة تسنيم أن الأصوات المسموعة قرب ميناء سيريك قد تكون مرتبطة بإجراءات القوات المسلحة لمنع مخالفات العبور في مضيق هرمز. تأتي هذه الانفجارات بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تسوية عادلة للحرب مع إيران, وأنه يمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة, وقد يتم التوقيع في أوروبا نهاية هذا الأسبوع, على أن يحضر نائبه جي دي فانس نيابة عنه.

من جهتها, أكدت إيران عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن المفاوضات تأثرت بخرق العدو لوقف إطلاق النار, مشددا على أن القضايا المطروحة حول الاتفاق ما زالت تكهنات, ولemics لم يحسم بعد, كما أن الأمريكيين يغيرون مواقفهم باستمرار. تزامنا مع ذلك, ذكرت قناة 13 العبرية أن تقييما إسرائيليا خلص إلى أن عدم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قريبا يزيد احتمالية العودة إلى الحرب.

وقد ألغى الرئيس الأمريكي ضربات ضد جزيرة خرج الإيرانية بعد تلقي مقترح نهائي من طهران لإعادة فتح مضيق هرمز والشروع في مفاوضات نووية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجانبين إلى مضاعفة الجهود من أجل اتفاق سلام شامل يعزز الاستقرار. وكشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الفجوات الرئيسية في المفاوضات تم حلها عبر محادثات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين. لكن مصادر إيرانية قالت لوكالة فارس إنه لم تتم الموافقة بعد على نص مذكرة التفاهم الأولية.

كما أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة معارضة المنظمة لخطط ترامب للاستيلاء على جزيرة خرج والنفط الإيراني. وحذرت مصادر إسرائيلية من رسالة أمريكية واضحة 요청 عدم التدخل في الضربات ضد أهداف إيرانية. وانتقد قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران التناقض بين السلوك الأمريكي والخطاب. واستعرض أمير قطر مع ترامب نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران.

وأشارت تقارير إلى أن ترامب يحاول خلق رواية استسلام إيران عبر التهديد, بينما تتراجع واشنطن تكتيكيا عن إضافة بنود جديدة للاتفاق. وقال ترامب إن إيران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية, وهي النقطة الأهم بالنسبة له, بينما أكد بقائي أن الوسطاء ما زالوا نشطين رغم الخروقات





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