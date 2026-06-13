انطلاقة قوية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2026.. مكسيكو سيتي تشهد فوزًا مثيرًا واحتفالاً فنيًا

تواصل المنتخب الأمريكي تألقه بفوز ساحق على باراغواي، بينما تعود كوريا الجنوبية لتقلب موازينها ضد تشيك. المكسيك تنطلق بفوزها على جنوب أفريقيا في مباراة شهدت ثلاث بطاقات حمراء، ومع شاكيرا تتصدر الساحة الفنية في حفل الافتتاح.

انطلقت فعاليات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة بإنطلاقة مبهرة للمنتخب المضيف عندما حسم مواجهته أمام باراغواي بفوزٍ ساحقٍ بلغت نتيجته 4-1. شهد الشوط الأول بروز ثنائي المهاجم فولارين بالوجون، اللذان سجلا هدفين مبكرين أعطيا الفريق الأمريكي تفوقاً واضحاً منذ الدقائق الأولى، ثم واصلوا إضافة هدفين آخرين في الشوط الثاني ليتوجوا بأكثر عددٍ من الأهداف في مباراة واحدة من تاريخ مشاركات الولايات المتحدة في البطولة.

يأتي هذا الانتصار في إطار المجموعة الرابعة، حيث سيسهم الأربعة أهداف في رفع الروح المعنوية للفريق وتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ما يجعل هذا الأداء مثالياً في بداية استضافة البطولة. وفي مباراة أخرى داخل المجموعة الأولى، نجح منتخب كوريا الجنوبية في تحويل هزيمته الأولية أمام جمهورية التشيك إلى فوزٍ مثيرٍ بنتيجة 2-1. افتتح التشيك اللقاء بتسجيل هدفٍ في الدقيقة السابعة مبكرًا، لكن المنتخب الكوري لم يضع يده على الصمام حتى اللحظات الحاسمة في الشوط الثاني.

ففي الدقيقة 77 أبدى توماس سوتشيك من المنتخب التشيكي هدفًا تم إلغاؤه بعد مراجعة تقنية الفار التي أظهرت حالة تسلل في بناء الهجمة، ما أثار جدلاً بين اللاعبين والجمهور. عقب ذلك، اندفع الكوريون هجومًا سريعًا، حيث أطلق هوانغ إن بيوم تسديدة قوية سدت في الشباك في الدقيقة 80، ليسجل هدف التقدم ثم أتمّ صديقه أوه هيون جيو المهمة في الدقيقة 85 لتثبيت النتيجة.

بهذا الفوز، حصلت كوريا الجنوبية على أول ثلاث نقاط لها في البطولة، بينما يبقى التشيك يسعى لاستعادة توازنه في المباريات المتبقية. كما شهد الحفل الافتتاحي لبطولة 2026، التي أقيمت على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، فوزًا تاريخيًا للمكسيك على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، في مباراة تميزت بثلاث بطاقات حمراء. طُرد سيفيلو سيثو من جنوب أفريقيا بعد دقائق قليلة من استئناف الشوط الثاني، وتبعه طرد آخر لللاعب ثيمبا زواني عقب مراجعة الفار في الدقيقة 84.

وعلى الجانب المكسيكي، اختتم الحارس سيزار مونتيس مسيرته في المباراة ببطاقة حمراء مباشرة في الوقت بدل الضائع، مخلفًا فريقه يلعب بعشرة لاعبين. رغم ذلك، أظهر المكسيك صلابةً وعزلًا دفاعيًا لتسجيل هدفين نظيفين دون رد، ما أعطى المشجعين دفعة قوية نحو المراحل المتقدمة.

وفي ساحة الاحتفالات، عادت نجمة الساحة الفنية شاكيرا للظهور في حفل الافتتاح بعد 16 عاماً، مرتديةً نظارات شمسية وبذلة صفراء وتنورة بنفسجية، مقدمةً عرضًا موسيقيًا مصحوبًا برقصة مستوحاة من التراث الأصلي للمنطقة، لتؤكد أن البطولة ليست مجرد منافسة رياضية بل احتفال ثقافي عالمي يجمع بين الفن والرياضة.





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كأس العالم 2026 الولايات المتحدة كوريا الجنوبية المكسيك شاكيرا

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