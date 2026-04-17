انطلاق رحلات مبادرة "طريق مكة" من بنغلاديش لخدمة ضيوف الرحمن

بدء أولى رحلات الحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من بنغلاديش إلى المملكة، بإنهاء كافة الإجراءات في بلد المغادرة لتسهيل وصول الحجاج.

في السادس عشر من أبريل لعام ألفين ستة وعشرين، وفي تمام الساعة الثانية وعشر دقائق صباحاً، وبعد تحديث في نفس الوقت، انطلقت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة " طريق مكة " من أرض جمهورية بنغلاديش الشعبية نحو الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية. شهدت صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في بنغلاديش لحظات انطلاق هذه الرحلة التاريخية، متجهةً إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

حضر مراسم الانطلاق سعادة رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد طارق رحمن، بالإضافة إلى سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية البنغلاديشية، الدكتور عبدالله بن عبيه، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان لهذه المبادرة الإنسانية والاستراتيجية. تتمثل الأهداف الرئيسية لمبادرة "طريق مكة" في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من الدول التي تشملها هذه المبادرة. تسعى المبادرة إلى تبسيط وتسريع كافة الإجراءات اللازمة للحج منذ لحظة مغادرة الحاج لبلده. تبدأ هذه الإجراءات بأخذ البيانات الحيوية للحاج، ومن ثم إصدار تأشيرة الحج بشكل إلكتروني مباشر، وهي خطوة تكنولوجية متقدمة تهدف إلى توفير الوقت والجهد. بعد ذلك، يتم استكمال إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، مع التأكيد على ضرورة استيفاء كافة الشروط الصحية اللازمة للحج. تتضمن المرحلة التالية ترميز الأمتعة وفرزها بعناية فائقة، وذلك بما يتناسب مع ترتيبات النقل والسكن المحددة للحجاج داخل المملكة. عند وصول الحجاج إلى المملكة، يتم نقلهم مباشرة إلى حافلات مخصصة لنقلهم إلى مقار إقامتهم في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر مسارات محددة ومنظمة لضمان انسيابية الحركة. كما تتولى الجهات الشريكة المختصة مهمة إيصال الأمتعة الخاصة بالحجاج إلى أماكن إقامتهم، مما يضمن راحة الحاج منذ لحظة وصوله. تُعد هذه المبادرة، التي تنفذها وزارة الداخلية السعودية، تجسيدًا للدعم والجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن. تعمل الوزارة في عامها الثامن على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى. يشمل هذا التعاون وزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف. كما تشارك في هذه المبادرة جهات حيوية مثل برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات. يتم كل ذلك بتكامل فعال مع الشريك الرقمي، ممثلاً في مجموعة stc، التي تلعب دورًا أساسيًا في تطوير وتطبيق الحلول التقنية للمبادرة. منذ انطلاق مبادرة "طريق مكة" في عام 1438 هجرية الموافق 2017 ميلادية، نجحت في خدمة ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف حاج، حيث بلغ عددهم الإجمالي 1,254,994 حاجاً، مما يعكس حجم النجاح الذي حققته المبادرة وأثرها الإيجابي الكبير على تجربة الحاج





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طريق مكة الحج بنغلاديش ضيوف الرحمن مبادرات

United States Latest News, United States Headlines