انطلاق أولى رحلات مبادرة طريق مكة من إندونيسيا نحو المدينة المنورة

غادرت أولى رحلات مبادرة طريق مكة من مدينة سورابايا الإندونيسية متوجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ضمن جهود المملكة لتسهيل إجراءات ضيوف الرحمن وتوفير تجربة حج ميسرة منذ المغادرة وحتى الوصول.

في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية لراحة ضيوف الرحمن، شهد مطار جواندا الدولي في مدينة سورابايا الإندونيسية مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة، متجهة بكل يسر وسهولة نحو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتمثل هذه المبادرة النوعية ذروة التعاون الدولي لضمان تجربة حج استثنائية، حيث تهدف المبادرة في جوهرها إلى تقديم خدمات لوجستية وتقنية فائقة الجودة للحجاج منذ لحظة تواجدهم في أوطانهم، مما يقلص فترات الانتظار ويحول رحلة الحج إلى رحلة روحانية ميسرة منذ اللحظة الأولى للمغادرة. تعتمد مبادرة طريق مكة، التي تدخل عامها الثامن بنجاح مشهود، على منظومة عمل متكاملة تبدأ بإنهاء كافة الإجراءات الرسمية في مطارات الدول المستفيدة، بدءًا من تسجيل الخصائص الحيوية للمسافرين وإصدار تأشيرات الحج إلكترونيًّا، ومرورًا بالتحقق الدقيق من الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الجميع. ولا تتوقف الخدمات عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل ترميز وفرز الأمتعة وتصنيفها وفقاً لخطط النقل والسكن المعتمدة في المملكة، مما يتيح للحجاج عند وصولهم إلى المطارات السعودية الانتقال مباشرة إلى الحافلات المخصصة التي تنقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر مسارات ميسرة، بينما تتولى الجهات المعنية إيصال أمتعتهم مباشرة إلى غرفهم، في نموذج احترافي يجسد الرؤية الطموحة لخدمة ضيوف الرحمن. إن نجاح هذه المبادرة يعود بالأساس إلى التنسيق الدقيق بين وزارة الداخلية السعودية وشركائها الاستراتيجيين، بما في ذلك وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إضافة إلى دور سدايا في الدعم التقني، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، والشريك الرقمي مجموعة stc. ومنذ انطلاقتها في عام 1438 هـ، استطاعت المبادرة تقديم خدماتها المتميزة لأكثر من مليون ومائتين وأربعة وخمسين ألف حاج، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في إدارة الحشود وتسهيل مناسك الحج، ويؤكد التزامها الدائم بتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية لجعل رحلة الحج ذكرى لا تنسى تتسم بالراحة والاطمئنان والسهولة التامة للحجاج القادمين من كافة أصقاع الأرض





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مبادرة طريق مكة، الحج والعمرة، المملكة العربية الس

United States Latest News, United States Headlines