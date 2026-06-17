انطلاقة كروية مدوية للمنتخب الإنجليزي وطموحات باستعادة أمجاد المونديال

تحليل شامل لفوز المنتخب الإنجليزي على كرواتيا بنتيجة 4-2 في افتتاح مشواره المونديالي، مع استعراض لتاريخ الفريق في النسخ الأخيرة وتطلعاته لتحقيق اللقب العالمي.

استهل المنتخب الإنجليزي مشواره في منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة ببطولة كأس العالم ل كرة القدم بتحقيق انتصار عريض ومستحق على نظيره المنتخب الكرواتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

هذا الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط في رصيد الأسود الثلاثة، بل كان بمثابة إعلان صريح عن جاهزية الفريق الفنية والذهنية للمنافسة على اللقب الغائب منذ عقود. وقد شهدت المباراة سيطرة إنجليزية واضحة على مجريات اللعب، حيث نجح اللاعبون في فرض إيقاعهم منذ الدقائق الأولى، مستغلين الثغرات الدفاعية في صفوف المنتخب الكرواتي، مما مكنهم من تسجيل أربعة أهداف تعكس القوة الهجومية الضاربة التي يمتلكها الجيل الحالي من اللاعبين الإنجليز، والذين يسعون جاهدين لتجاوز خيبات الماضي وتحويل الأحلام إلى واقع ملموس على أرض الملعب.

وبالنظر إلى السجل التاريخي القريب لمنتخب إنجلترا في المونديال، نجد أن الفريق قد مر بمراحل من التطور الملحوظ. ففي نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا، بدأ الفريق مشواره بفوز مهم على تونس بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وهو الانتصار الذي مهد الطريق للوصول إلى الدور قبل النهائي، حيث احتل المنتخب الإنجليزي المركز الرابع في نهاية المطاف، مما أعاد الثقة للجماهير بأن الفريق قادر على الذهاب بعيداً.

أما في نسخة 2022، فقد قدم المنتخب أداءً هجومياً كاسحاً في المباراة الافتتاحية حينما سحق المنتخب الإيراني بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، وهي النتيجة التي اعتبرت واحدة من أكبر انتصارات إنجلترا في تاريخ المونديال. ورغم هذا التألق، اصطدم طموح الأسود الثلاثة في دور الثمانية بالمنتخب الفرنسي القوي الذي أطاح بهم من المسابقة، لتبقى غصة الخروج من الأدوار الإقصائية ترافق الفريق في رحلته نحو الذهب.

وعلى الجانب الآخر، تظل ذكرى مونديال البرازيل عام 2014 تمثل النقطة السوداء في مسيرة الفريق الحديثة، حيث كانت تلك النسخة هي المرة الأخيرة التي فشل فيها المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز في لقائه الافتتاحي، وذلك بعد خسارته أمام إيطاليا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. تلك الهزيمة لم تكن مجرد تعثر عابر، بل أدت إلى خروج مبكر ومؤلم من الدور الأول بعدما جمع الفريق نقطة واحدة فقط في مجموعته، مما أحدث صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية الإنجليزية وأدى إلى مراجعات شاملة في منظومة إعداد المنتخب الوطني.

إن المقارنة بين حالة الفريق في 2014 وحالته الراهنة تظهر بوضوح حجم القفزة النوعية في العقلية والمنظومة التكتيكية التي يتبعها المنتخب حالياً. واليوم، يطمح المنتخب الإنجليزي، الذي نجح في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا في النسختين الأخيرتين وحصل على المركز الثاني، إلى كسر العقدة المونديالية وتحقيق الكأس للمرة الثانية في تاريخه. فمنذ التتويج التاريخي في عام 1966 على ملاعبه وبين جماهيره، والكرة الإنجليزية تبحث عن لحظة المجد التي تعيد لها هيبتها كبطل للعالم.

إن الإصرار الذي أظهره اللاعبون في مواجهة كرواتيا يعكس رغبة جماعية في إنهاء سنوات الانتظار الطويلة، خاصة مع وجود جيل من النجوم يتألقون في أكبر الدوريات الأوروبية. إن الطريق لا يزال طويلاً، ولكن البداية القوية هي المفتاح الأساسي لبناء الزخم اللازم للوصول إلى منصة التتويج، وهو ما يجعل الجماهير الإنجليزية ترفع شعارات العودة بالكأس إلى لندن بكل تفاؤل وثقة





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