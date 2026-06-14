انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في القصيم بمشاركة 300 ألف طالب

انطلقت اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1447-1448هـ في مدارس منطقة القصيم بمشاركة 300 ألف طالب وطالبة، وسط استعدادات مكثفة وأجواء تنظيمية هادئة.

انطلقت صباح اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447-1448هـ في جميع مدارس الإدارة العامة لل تعليم بمنطقة القصيم ، بمشاركة نحو 300 ألف طالب وطالبة من مراحل ال تعليم الثلاث، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإجراءات مكثفة لضمان سير ال اختبارات بيسر وطمأنينة.

وقد بدأت الاختبارات في يومها الأول مع أولى الجلسات المخصصة للمواد الأساسية، حيث توافد الطلاب والطالبات إلى مدارسهم في وقت مبكر، برفقة أولياء أمورهم الذين حرصوا على تهيئة أبنائهم نفسياً ومعنوياً. وشهدت المدارس حضوراً لافتاً للمشرفين التربويين والإداريين الذين تابعوا عن كثب انطلاقة الاختبارات وقدموا الدعم اللازم للطلاب، في مشهد يعكس التعاون بين الأسرة والمدرسة لتحقيق أفضل النتائج





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اختبارات تعليم القصيم طلاب فصل دراسي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'سأكسر ذراعي ورجلي، وأفعل أي شيء لتجنب التجنيد' - BBC News عربيبعد إعلان روسيا عن استدعاء نحو 300 ألف روسي للتجنيد، رجال روس يشرحون كيف يحاولون الهروب من التجنيد بعد استدعاء فلاديمير بوتين لـ 300 ألف جندي احتياطي.

Read more »

تمديد إجازة الصيف لمدارس مكة والمدينة وجدة أسبوعاًكشف التقويم الدراسي لمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف عن تأخير بداية الدراسة في العام الجديد 1447 / 1448هـ لمدة أسبوع، ليكون 8 ربيع الأول 1447 الموافق

Read more »

ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـاستحدث المركز الوطني للمناهج مقررات تعليمية جديدة، للعام الدراسي 1447 / 1448هـ، في إطار خطط تطويرية شاملة تهدف إلى مواءمة العملية التعليمية مع متغيرات

Read more »

14 ذي الحجة 1447 يبدأ موسم العمرة لعام 1448أعلنت وزارة الحج والعمرة، تقويم موسم العمرة لعام 1448هـ، متضمنًا المواعيد والخدمات الإلكترونية المرتبطة بإصدار التأشيرات والتعاقدات واستقبال المعتمرين، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز...

Read more »

الصحة القابضة توزّع 300 ألف مظلة لحماية ضيوف الرحمن من حرارة الشمس في حج 1447الصحة القابضة توزع أكثر من 300 ألف مظلة على ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة ضمن جهود وقائية خلال موسم حج 1447، تماشيًا مع مستهدفات تحول القطاع الصحي وبرنامج

Read more »

بقيمة 300 مليون دولار..صفقة صواريخ أمريكية لسول تفجر غضب بيونغ يانغأشعلت صفقة صواريخ أمريكية إلى كوريا الجنوبية بقيمة 300 مليون دولار، حفيظة بيونغ يانغ التي حذرت من أن هذه الخطوة تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

Read more »