انطلاق مناسك يوم التروية وجهود سعودية استثنائية لتطوير المشاعر المقدسة وتيسير رحلة الحجيج

تفاصيل شاملة حول استعدادات المملكة العربية السعودية ليوم التروية، بما في ذلك المشاريع التطويرية في مشعر منى، مبادرات التشجير، والجاهزية التشغيلية والأرصادية لخدمة ضيوف الرحمن.

شهدت المشاعر المقدسة انطلاقة إيمانية كبرى مع بدء مناسك يوم التروية ، حيث تدفق الحج اج إلى مشعر منى في رحلة روحانية تعكس عظمة هذه الشعيرة الإسلامية، وذلك وسط منظومة متكاملة من الجهود التي تبذلها السلطات السعودية لتيسير أداء المناسك وضمان راحة ضيوف الرحمن.

ويعد يوم التروية المحطة الأولى في المشاعر المقدسة، حيث يقتدي الحجاج بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التزود بالماء والبقاء في منى قبل التوجه إلى صعيد عرفات. وفي هذا الصدد، كشف المتحدث باسم وزارة الحج السعودية غسان النويمي عن تنفيذ أكثر من خمسة وعشرين مشروعاً تطويرياً في المشاعر المقدسة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة مئة بالمئة مقارنة بالعام الماضي، شملت رفع الطاقة الاستيعابية في مشعر منى وتجهيز ما يزيد عن أربعة وخمسين ألف مخيم مجهزة بكافة الخدمات الأساسية لضمان إقامة كريمة للحجاج.

وفي إطار السعي نحو استدامة البيئة وتحسين جودة الحياة في المناطق المقدسة، تم التوسع في مبادرة المشاعر الخضراء التي انطلقت في عام ألفين وخمسة وعشرين، حيث تم زراعة أكثر من ستين ألف شجرة، مما ساهم في زيادة المساحات الخضراء إلى ثلاثة أضعاف. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الهواء وتقليل درجات الحرارة وتوفير بيئة مريحة بصرياً ونفسياً لضيوف الرحمن.

كما عملت الجهات المختصة على تحويل المناطق ذات الاستخدام المحدود والتضاريس غير المستغلة داخل المشاعر إلى مواقع مهيأة للسكن والخدمات، وهو ما أدى إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمواقع المطورة لتستوعب نحو مئتين وتسعة آلاف حاج خلال ثلاثة مواسم حج متتالية، بزيادة سنوية تصل إلى سبعين ألف حاج، بينما استفاد في الموسم الحالي نحو سبعة وثمانين ألف حاج من هذه التوسعات النوعية. من الناحية التشغيلية، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن اكتمال جاهزيتها الميدانية ليوم التروية، مؤكدة استعدادها التام لتصعيد الحجاج إلى مشعر منى وفق خطط تنظيمية دقيقة تضمن انسيابية الحركة من مقار السكن ومراكز الضيافة وصولاً إلى المخيمات المخصصة.

وتتولى الوزارة مهام الإرشاد والتوعية ومساندة الحجاج لضمان وصولهم إلى مواقعهم المحددة بيسر وسهولة. وبالتوازي مع ذلك، قدم المركز الوطني للأرصاد السعودي حزمة من الخدمات التوعوية بخمس لغات مختلفة لتنبيه الحجاج والجهات الميدانية بالظروف الجوية، حيث توقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في منى إلى خمس وأربعين درجة مئوية، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية وسرعة تصل إلى خمسة وثلاثين كيلومتراً في الساعة ورطوبة تبلغ خمسين بالمئة، مع وجود أتربة مثارة وسماء غائمة جزئياً.

أما من الناحية الشرعية والتاريخية، فإن تسمية يوم التروية تأتي من ارتواء الحجاج بالإيمان والتقوى استعداداً للوقوف بعرفة، الركن الأعظم في الحج. وفي مشعر منى، يؤدي الحجاج الصلوات الخمس قصراً دون جمع، ويبيتون ليلة التاسع من ذي الحجة قبل التوجه إلى عرفات. ويتميز مشعر منى بمكانة دينية وتاريخية عميقة، حيث تبلغ مساحته نحو ستة عشر فاصل ثمانية كيلومترات مربعة.

وتتعدد الآراء حول تسميته، فمنهم من يرجعها إلى إراقة دماء الهدي، ومنهم من يربطها بتمني آدم عليه السلام للجنة في هذا المكان، أو لاجتماع الناس فيه. كما شهد هذا المشعر أحداثاً مفصلية في التاريخ الإسلامي، مثل رمي نبي الله إبراهيم عليه السلام لإبليس بالجمار وذبح فداء ابنه إسماعيل، وصولاً إلى حجة الوداع التي أدى فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم المناسك وخطب في مسجد الخيف، بالإضافة إلى شهد هذا المكان بيعتي العقبة الأولى والثانية التي كانت حجر الأساس في نصرة الدين الإسلامي





