انطلاق مناورات 'الأسد الإفريقي' بمشاركة 41 دولة في المغرب

بدأت مناورات 'الأسد الإفريقي' في المغرب بمشاركة واسعة من دول حول العالم، وتستمر حتى 8 مايو، وتركز على تطوير القدرات العسكرية المشتركة ومواجهة التحديات الأمنية الحديثة.

أعلن الجيش المغرب ي، يوم الاثنين، عن انطلاق الدورة الثانية والعشرين من مناورات ' الأسد الإفريقي '، وهي تمرين عسكري ضخم يمثل نقطة التقاء لقوات من 41 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية .

تستمر هذه المناورات الهامة حتى الثامن من شهر مايو المقبل، مما يجعلها واحدة من أبرز الأحداث العسكرية في القارة الإفريقية. يعتبر 'الأسد الإفريقي' من أكبر التمارين العسكرية على مستوى القارة، حيث يتم تنظيمه بشكل مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتزامهما المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقد أكد بيان صادر عن القيادة العامة للجيش المغربي على أهمية هذا التمرين في تطوير القدرات العسكرية المشتركة وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

احتضنت مدينة أكادير، الواقعة في قلب المغرب، حفل الإعلان الرسمي عن انطلاق هذه المناورات متعددة الجنسيات، بحضور رفيع المستوى من ممثلي الدول المشاركة، مما يؤكد على الأهمية التي توليها هذه الدول للتمرين. يشارك في هذه المناورات العسكرية أكثر من 5000 عنصر من القوات المسلحة، يمثلون ما يقارب 40 دولة مشاركة بالإضافة إلى القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات المسلحة الأمريكية. هذا العدد الكبير من المشاركين يعكس نطاق التمرين الواسع وأهدافه الطموحة.

سيتم تنفيذ التمرين في عدة مناطق استراتيجية في المملكة المغربية، بما في ذلك بنجرير وأكادير وطانطان وتارودانت وتيفنيت والداخلة، مما يتيح فرصة للاستفادة من التنوع الجغرافي للمغرب. تشمل الأنشطة المتنوعة التي ستجرى خلال التمرين تمارين تكتيكية برية وبحرية وجوية مشتركة، والتي ستنفذ على مدار الساعة، بالإضافة إلى تمارين متخصصة للقوات الخاصة وعمليات الإنزال الجوي. كما سيتم التركيز على تطوير القدرات في مجال القيادة الميدانية، مما يعزز من قدرة القوات المشاركة على التخطيط والتنفيذ الفعال للعمليات العسكرية.

تتميز الدورة الحالية من 'الأسد الإفريقي' بتوسعها ليشمل مجالات حديثة ومتطورة، مما يعكس التزام الدول المشاركة بمواكبة التطورات التكنولوجية في المجال العسكري. يشمل ذلك التركيز على الفضاء الخارجي، والحرب الكهرومغناطيسية، والفضاء السيبراني، وهي مجالات أصبحت ذات أهمية متزايدة في الحروب الحديثة. كما سيتم إدماج الأنظمة الجوية غير المأهولة، مثل الطائرات بدون طيار، في التخطيط وتنفيذ العمليات، مما يزيد من كفاءة وفعالية العمليات العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الدورة تدريبات لمواجهة أسلحة الدمار الشامل، مما يعكس استعداد الدول المشاركة للتعامل مع التهديدات غير التقليدية. ولا يقتصر التمرين على الجانب العسكري فحسب، بل يشمل أيضًا أنشطة إنسانية واجتماعية، حيث سيتم تقديم خدمات طبية وجراحية واجتماعية لسكان قرية الفايض بضواحي مدينة تارودانت، من خلال مستشفى عسكري ميداني. كما سيتم تقديم خدمات أخرى في مدينة الداخلة، مما يعكس التزام الدول المشاركة بدعم المجتمعات المحلية.

انطلقت النسخة الأولى من مناورات 'الأسد الإفريقي' في عام 2007، كتعاون ثنائي بين المغرب والولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين، تطورت المناورات لتشمل مشاركة واسعة من الدول الأوروبية والإفريقية، وتنظم أحيانًا بأكثر من نسخة في العام الواحد، مما يؤكد على أهميتها المتزايدة في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي





