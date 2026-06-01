انطلاق عملية عودة 30 ألف حاج إيراني من السعودية عبر رحلات جوية منظمة

بدأت رحلة عودة نحو ثلاثين ألفاً من الحجاج الإيرانيين من السعودية بحفاوة الاستقبال والضيافة، وفق برنامج جوي محدد، في إطار تنسيق بين وزارة الحج السعودية والهيئة الإيرانية، مع إحصاءات تفصيلية عن حجم الحج هذا العام واتفاقيات إنسانية جديدة في اليمن.

أعلنت السفارة ال إيران ية في الرياض، عبر الناطق الرسمي الدكتور علي رضا عنايتي، أن عملية مغادرة حوالي ثلاثين ألفاً من الحج اج ال إيران يين من الأراضي السعودية بدأت يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر ذو الحج ة.

وقد سُهّلت هذه العملية عبر رحلات جوية منظمة وفق برنامج محدد مسبقاً، بحيث تمكن الحجاج من العودة إلى إيران بأمان وسلامة بعد إتمام المناسك. أكد عنايتي أن النقل سيتم جواً فقط، إذ لا توجد حاجة لاستخدام الطرق البرية، مشيراً إلى كفاءة شبكة الطيران السعودية وتعاون وزارة الحج والعمرة مع هيئة الحج والزيارة الإيرانية لتنسيق هذه الخطوة.

وأضاف أن الحجاج الإيرانيين، كغيرهم من الحجاج القادمين من أكثر من مئة وستين جنسيةً، لقيوا استقبالا حافلا بالضيافة والكرم من قبل السلطات السعودية، وأن إقامتهم في المشاعر المقدسة تمت في أجواء مريحة بفضل البنية التحتية المتطورة والخدمات المتكاملة التي وفرتها المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ووفقاً لإحصائيات الهيئة السعودية العامة للإحصاء، بلغ مجموع الحجاج والمعتمرين هذا العام مليون و707 ألفًا و301 حاجاً وحاجّة، منهم ما يزيد على مليون وخمسمئة وستة وأربعين ألفاً وصلوا إلى السعودية عبر المنافذ الجوية، بينما استخدم 54 ألفاً و429 شخصاً الطرق البرية و6 آلافاً و497 شخصاً الموانئ البحرية.

وشهد الموسم حضوراً كبيراً من المتطوعين والعاملين في القطاع، إذ بلغ عدد القوى العاملة 441 ألفاً و49 مشاركاً، بالإضافة إلى 26 ألفاً و701 متطوع في مختلف المجالات. وقد عبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال استقباله للقادة والشخصيات الدينية، عن فخره بتعزيز دور المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا استمرار الجهود التي وضعها الملك عبد العزيز رحمه الله لضمان أداء هذه المناسك بما يليق بالمكانة الدينية والإنسانية للحدث.

في سياق آخر، وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية بقيمة ثلاثة مليارات ومئة ألف دولار، تهدف إلى تعزيز الحماية والرعاية الصحية للنازحين في اليمن. ستستفيد نحو خمسة وأربعين ألف شخص من الخدمات الأساسية مثل إصدار الوثائق المدنية، المساعدة القانونية، والرعاية الصحية الأولية، ما يساهم في تحسين استقرار الأسر وحفظ كرامتها في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

كما تستمر المملكة في تعزيز قطاع النقل الجوي، حيث استقبلت الخطوط السعودية اثنتا عشرة طائرة جديدة ضمن برنامج تحديث الأسطول، بالإضافة إلى إطلاق الدورة الثالثة من جائزة "اليونسكو - عبد الله الفوزان الدولية" التي تشجع على الابتكار في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات





