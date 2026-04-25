انطلاق أولى رحلات مبادرة طريق مكة من بنجلاديش في عامها الثامن

تواصل مبادرة طريق مكة تقديم خدماتها المتميزة للحجاج، مع انطلاق أولى الرحلات من بنجلاديش وعودة المبادرة إلى إسطنبول للمرة الرابعة، بهدف تسهيل إجراءات الحج وتوفير تجربة مريحة لضيوف الرحمن.

شهدت مطارات بنجلاديش انطلاق أولى رحلات مبادرة طريق مكة في عامها الثامن، في مشهد يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتوفير أقصى درجات الراحة والرعاية ل ضيوف الرحمن .

تأتي هذه المبادرة، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لبرامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية السعودية الطموحة 2030، لتؤكد على المكانة الرفيعة التي توليها المملكة للحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم. ولا تقتصر جهود المبادرة على تسهيل إجراءات السفر فحسب، بل تمتد لتشمل توفير تجربة حج متكاملة، تبدأ من لحظة مغادرة الحاج بلاده وتنتهي بسلامته عند العودة.

وتشهد مدينة إسطنبول التركية عودة مبادرة طريق مكة للمرة الرابعة على التوالي، مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في السنوات الماضية، والتعاون الوثيق بين المملكة والجهات التركية الشريكة. يستفيد الحجاج المغادرون من إسطنبول من حزمة شاملة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم. تبدأ هذه الخدمات في صالة المبادرة بمطار إسطنبول الدولي، حيث يتم إنجاز جميع الإجراءات اللازمة لدخول المملكة بسهولة ويسر.

ويشمل ذلك إصدار تأشيرة الحج، وتسجيل البيانات الحيوية، والتحقق من الاشتراطات الصحية، وترميز الأمتعة، وتسهيل عملية المغادرة عبر مسارات مخصصة. هذه الإجراءات المتكاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الحجاج، وتمكينهم من التركيز على العبادة والاستعداد الروحي لأداء مناسك الحج. يعمل على تنفيذ هذه المبادرة فريق سعودي متخصص يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، يعملون بروح الفريق الواحد والتكامل الوظيفي. يحرص هذا الفريق على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، والتأكد من حصولهم على كل الدعم والمساعدة التي يحتاجونها.

إن هذا الجهد الجماعي يعكس التزام المملكة بتوفير تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن، وتعزيز شعورهم بالامتنان والتقدير. وتستمر المبادرة في التوسع والتحسين، بهدف الوصول إلى المزيد من الحجاج في مختلف أنحاء العالم، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعاتهم. وتجسد مبادرة طريق مكة التزام المملكة الراسخ بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية بالحجاج والمعتمرين، وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم لأداء مناسكهم الدينية بكل سهولة ويسر.

إنها مبادرة تعكس رؤية المملكة الطموحة، وسعيها الدائم لتحقيق التميز في جميع المجالات، وخاصة في مجال خدمة ضيوف الرحمن. وتعد هذه المبادرة نموذجًا يحتذى به في مجال تقديم الخدمات للحجاج، وتؤكد على الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين





