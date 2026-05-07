انطلاق أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ساحل العاج لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن

تفاصيل مغادرة أولى رحلات مبادرة طريق مكة من أبيدجان بساحل العاج، وتسليط الضوء على الخدمات الرقمية واللوجستية المبتكرة التي تقدمها المملكة لتسهيل وصول الحجاج.

شهد مطار فليكس هوفييت بوانيه الدولي في مدينة أبيدجان بجمهورية ساحل العاج حدثا استثنائيا يعكس عمق التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ساحل العاج ، حيث انطلقت أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة لعام هذا الموسم، متوجهة مباشرة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وقد حظيت هذه الرحلة باهتمام رفيع المستوى، حيث حضر مراسم المغادرة من صالة المبادرة المخصصة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج سعادة سعد بن بخيت القثامي، إلى جانب معالي وزير النقل والشؤون البحرية أمادو كوني، ومعالي مستشار رئيس جمهورية ساحل العاج للشؤون الدينية والاجتماعية كوني إدريس، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية عثمان جاكيتي، مما يؤكد على التنسيق المشترك والحرص المتبادل على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. تأتي هذه المبادرة الإنسانية والتقنية الرائدة بهدف تقديم منظومة خدمات ذات جودة فائقة تليق بمكانة ضيوف الرحمن القادمين من الدول المستفيدة، حيث تعمل المبادرة على إعادة صياغة تجربة السفر التقليدية وتحويلها إلى رحلة يسيرة وخالية من التعقيدات.

تبدأ هذه الرحلة الميسرة من أرض الوطن في بلد المغادرة، حيث يتم استقبال الحجاج في صالات مخصصة لإنهاء كافة إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، بدءا من عملية أخذ الخصائص الحيوية (البصمات) وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيا في وقت قياسي، وصولا إلى إنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة نفسه. ولا تقتصر التسهيلات على الجوانب الإدارية فحسب، بل تشمل التحقق الدقيق من توافر كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، ومن ثم ترميز وفرز الأمتعة وتجهيزها وفق ترتيبات النقل والسكن المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وبمجرد وصول الحجاج إلى أراضي المملكة، يتم نقلهم مباشرة عبر مسارات مخصصة إلى الحافلات التي تتوجه بهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما تتولى الجهات الشريكة مسؤولية إيصال أمتعتهم إلى الفنادق، مما يجنب الحجاج عناء الانتظار الطويل في المطارات أو التعامل مع إجراءات الجوازات التقليدية عند الوصول. وتعد هذه المبادرة ثمرة تكامل مؤسسي ضخم تقوده وزارة الداخلية السعودية في عامها الثامن على التوالي، حيث يتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع حزمة من الجهات الحكومية والخدمية، تشمل وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

كما تلعب مجموعة stc دورا محوريا كشريك رقمي يضمن تدفق البيانات وسلاسة العمليات التقنية. ومنذ إطلاق هذه المبادرة في عام 1438 هـ الموافق 2017 م، استطاعت أن تحقق أرقاما قياسية في خدمة ضيوف الرحمن، حيث استفاد منها حتى الآن نحو 1,254,994 حاجا، مما يبرهن على نجاح النموذج التشغيلي للمبادرة وقدرتها على التوسع والنمو.

إن هذا الجهد الجماعي يجسد رؤية المملكة 2030 في إثراء التجربة الدينية والروحانية للحجاج والمعتمرين، وتطبيق أعلى معايير الكفاءة الرقمية واللوجستية لضمان راحة القادمين من شتى بقاع الأرض لأداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة، مما يعزز من صورة المملكة كقائدة في تقديم الخدمات الإنسانية والتقنية لخدمة الإسلام والمسلمين





