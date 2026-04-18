انطلاق رحلات مبادرة "طريق مكة".. تسهيلات للحجاج قبل موسم الحج

بدأت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" المغادرة من بنغلاديش، باكستان، ماليزيا، وتركيا نحو المملكة العربية السعودية، استعدادًا لموسم الحج القادم. تهدف المبادرة إلى إنهاء إجراءات الحجاج ومتطلباتهم في بلدانهم الأصلية لتسهيل وصولهم.

انطلقت رحلات المستفيدين من مبادرة 'طريق مكة'، يوم السبت، من عدة بلدان نحو المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج القادم الذي من المقرر أن يبدأ في أواخر شهر مايو/ أيار القادم. ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية 'واس'، فقد غادرت أولى الرحلات المخصصة للمستفيدين من هذه المبادرة من جمهورية بنغلاديش الشعبية متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة داخل المملكة.

ولم تقتصر الرحلات على بنغلاديش فحسب، فقد أوضحت الوكالة أن أولى دفعات المستفيدين من مبادرة 'طريق مكة' قد غادرت أيضًا من كل من باكستان، وماليزيا، وتركيا، متوجهة إلى ذات المطار في المدينة المنورة. وعلى الرغم من هذه المغادرات، لم يتم الكشف عن الأعداد الدقيقة للحجاج الذين شملتهم هذه الرحلات الأولية.

وتعمل مبادرة 'طريق مكة' حاليًا عبر 17 نقطة دخول موزعة على 10 دول حول العالم. تشمل هذه الدول تركيا، والمغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنغلاديش، وساحل العاج، وجزر المالديف. ومن الجدير بالذكر أن هذا العام يشهد توسعًا في نطاق المبادرة ليشمل دولتين جديدتين لأول مرة، وهما السنغال وبروناي دار السلام، وذلك بحسب المعلومات الواردة من المصدر الرسمي.

تتمحور الأهداف الرئيسية لمبادرة 'طريق مكة' حول تقديم خدمات متميزة وعالية الجودة لضيوف الرحمن القادمين من الدول المشاركة في المبادرة. تسعى المبادرة إلى تسهيل إجراءات وصول الحجاج منذ بداية رحلتهم، وذلك من خلال إنهاء كافة متطلباتهم المتعلقة بالحج داخل بلدانهم الأصلية. وتشمل هذه الإجراءات أخذ الخصائص الحيوية للحجاج، وإصدار تأشيرات الحج إلكترونيًا بشكل كامل، بالإضافة إلى استكمال إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة. وتتطلب هذه العمليات التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية اللازمة قبل السفر.

تمتد آلية عمل المبادرة لتشمل جوانب لوجستية أخرى هامة. فبعد وصول الحجاج إلى المملكة، تتولى الجهات المعنية مسؤولية ترميز وفرز أمتعة الحجاج بعناية فائقة، وذلك بما يتناسب مع ترتيبات النقل والإسكان المحددة لهم داخل المملكة. بعد ذلك، يتم نقل الحجاج مباشرة إلى حافلات مخصصة لهم، والتي تقوم بدورها بإيصالهم إلى مقار إقامتهم المعدة مسبقًا في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولضمان انسيابية الحركة، تسير هذه الحافلات عبر مسارات مخصصة. في غضون ذلك، تتولى الجهات الشريكة في المبادرة مسؤولية توصيل أمتعتهم إلى أماكن إقامتهم، مما يوفر راحة إضافية للحجاج.

ومنذ إطلاق مبادرة 'طريق مكة' من قبل وزارة الداخلية السعودية في عام 1438 هـ الموافق 2017 م، نجحت المبادرة في خدمة ما مجموعه مليون و254 ألفًا و994 حاجًا. وتشهد هذه الإحصائية على النجاح المتزايد للمبادرة في تسهيل رحلة الحج لعدد كبير من المسلمين حول العالم.

وبالنظر إلى التقويم الفلكي، من المتوقع أن يبدأ موسم الحج لعام 2026 الموافق 1447 هـ في أواخر شهر مايو القادم. وسيستمر موسم الحج لمدة ستة أيام، تبدأ بيوم التروية في مشعر منى، يليه الوقوف بعرفة، ثم المبيت في مزدلفة. بعد ذلك، يبدأ رمي الجمرات في منى، ويتضمن البرنامج أيضًا نحر الهدي وطواف الإفاضة في مكة المكرمة. وتستكمل المناسك برمى الجمرات مرة أخرى في منى، وتنتهي بطواف الوداع في مكة المكرمة.

تجدر الإشارة إلى أن إحصائيات موسم الحج لعام 2025 كشفت عنها هيئة الإحصاء السعودية، حيث بلغ عدد الحجاج الإجمالي مليون و673 ألفًا و230 حاجًا، شملوا الحجاج من داخل المملكة وخارجها. وقد شهد هذا الرقم تراجعًا مقارنة بموسم العام الذي سبقه، والذي سجل مليون و833 ألفًا و164 حاجًا، منهم 221 ألفًا و854 حاجًا من داخل المملكة، وفقًا لما أعلنه وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، في ذلك الوقت. تعكس هذه الأرقام التغييرات الموسمية في أعداد الحجاج، والتأثيرات المحتملة لعدة عوامل على حركة القدوم والمغادرة.





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مبادرة طريق مكة، الحج، العمرة، المملكة العربية الس

United States Latest News, United States Headlines