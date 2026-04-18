انطلاق أولى رحلات مبادرة "طريق مكة" من باكستان وتفاصيل الزيارة الرسمية لرئيس وزراء باكستان

بدأت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" مغادرة من مطار جناح الدولي بكراتشي متجهة إلى المدينة المنورة، في حين يصل رئيس وزراء باكستان إلى جدة، وتعكس المبادرة جهود المملكة في تسهيل إجراءات الحج.

غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “ طريق مكة ” من جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، متجهة إلى المملكة العربية السعودية ، وذلك عبر صالة المبادرة المجهزة في مطار جناح الدولي بكراتشي. هذه الرحلة تمثل بداية تطبيق هذا المشروع الرائد الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الحج والعمرة لضيوف الرحمن القادمين من دول مختارة، وتعزيز تجربتهم الروحانية والإيمانية منذ لحظة مغادرتهم بلادهم.

تتوجه الرحلة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث سيحظى المسافرون باستقبال يليق بهم. إن الهدف الأساسي لمبادرة “طريق مكة” يكمن في تقديم خدمات ذات جودة فائقة لضيوف الرحمن، وذلك من خلال إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لهم في بلدانهم بسهولة ويسر، مما يخفف من أعباء السفر ويمنحهم فرصة أكبر للتركيز على أداء مناسكهم.

تبدأ هذه الإجراءات بأخذ الخصائص الحيوية للمستفيدين، وهي خطوة ضرورية لضمان الأمن وتسهيل التعرف عليهم، تليها عملية إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مما يلغي الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية. كما تشمل المبادرة إنهاء كافة إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، وهذا يعني أن المسافرين لن يضطروا للوقوف في طوابير طويلة عند وصولهم إلى المملكة.

ويتم ذلك بعد التحقق الدقيق من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، لضمان سلامة الجميع. وتتضمن المرحلة التالية ترميز وفرز الأمتعة وفقًا لترتيبات النقل والسكن المحددة لكل حاج في المملكة، مما يضمن وصول أمتعتهم مباشرة إلى مقار إقامتهم. بعد ذلك، ينتقل المستفيدون مباشرة إلى حافلات مجهزة خصيصًا لنقلهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك عبر مسارات مخصصة لضمان وصولهم بسرعة وراحة.

وتتولى الجهات الشريكة في المبادرة مهمة إيصال الأمتعة إلى مقار إقامة ضيوف الرحمن، مما يضمن لهم تجربة سلسة ومتكاملة. تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتسهيل وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

هذه المبادرة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي تعبير عن كرم الضيافة وحسن الاستقبال التي تسعى المملكة لتقديمها لكل حاج ومعتمر، ولتكون رحلتهم إلى بيت الله الحرام تجربة روحانية خالية من أي تعقيدات. في سياق متصل، وبالتزامن مع هذه الخطوات، تؤكد المملكة على دورها الداعم لمبادرات التنمية المستدامة، حيث تدعم مبادرة “باكستان الخضراء” التي تهدف إلى تعزيز مشاريع وأنظمة الري المحوري وتحسين الإنتاج الزراعي.

هذا الدعم يعكس التزام المملكة بالتعاون الدولي في مجالات مختلفة، ليس فقط في خدمة ضيوف الرحمن بل وفي دعم التنمية والاقتصاد في الدول الشقيقة والصديقة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية السعودية هي الجهة المنفذة لمبادرة “طريق مكة” في عامها الثامن، وذلك بالتعاون الوثيق مع مجموعة من الجهات الحكومية الرائدة.

تشمل هذه الجهات وزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات. هذا التكامل بين الجهات المختلفة يضمن نجاح المبادرة وسلاسة تنفيذها.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب الهيئة العامة للأوقاف دورًا هامًا في توفير الدعم والمساندة. كما يوجد تكامل مع الشريك الرقمي، وهو مجموعة stc، التي تساهم في توفير الحلول التقنية المتقدمة لضمان كفاءة العمليات. منذ إطلاق مبادرة “طريق مكة” في عام 1438 هـ الموافق 2017 م، نجحت المبادرة في خدمة ما يقارب 1,254,994 حاجًا، مما يعكس حجم الأثر الإيجابي الذي حققته هذه المبادرة في تيسير حج ملايين المسلمين.

هذه الأرقام تتحدث عن نفسها، وتؤكد على أهمية هذه الجهود المبذولة لتوفير تجربة حج متميزة وميسرة. الوصول المتوقع لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية إلى جدة اليوم، يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ويشير إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

تعتبر هذه الخطوات المتزامنة، من انطلاق مبادرة “طريق مكة” واستقبال الزيارات الرسمية، دليلاً على التفاعل الإيجابي بين المملكة والدول الإسلامية، ورغبتها في تحقيق تطلعات شعوبها في أداء العبادات بيسر وسهولة، وفي الوقت ذاته، تعزيز جسور التعاون والتنمية. إن توقيت هذه المبادرة، تزامنًا مع وصول الوفود الرسمية، يفتح آفاقًا واسعة لمناقشة سبل تطوير هذه الخدمات، وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من الدول والمستفيدين في المستقبل.

الشراكة في تنفيذ هذه المبادرة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على التكنولوجيا والابتكار، يؤكد على رؤية المملكة في مواكبة التطورات العالمية وتقديم أفضل الخدمات الممكنة. تظل مبادرة “طريق مكة” مثالاً ساطعًا على الجهود المبذولة لخدمة المسلمين حول العالم، ورغبة المملكة في أن تكون دائمًا في طليعة الدول التي تسعى لتيسير رحلة الحج والعمرة. إنها جهود متكاملة، تتطلب تضافر جهود الكثيرين، ولكن النتيجة النهائية هي رضا ضيوف الرحمن وتيسير حجهم وعبادتهم.





