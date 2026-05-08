انطلاق فعاليات مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2026 في السعودية

شهد اليوم الأول من المهرجان تنافس مهرات أعمار السنة والسنتين والثلاث سنوات، إلى جانب الأفراس، على المراكز الأولى المؤهلة إلى بطولة الشامبيون ضمن النسخة الخامسة من البطولة. يمثل المهرجان فرصة لدعم قطاع الفروسية، أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية في المملكة، خصوصاً مع إقامة المنافسات في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، الذي بات منصة عالمية لعشاق الخيل العربية الأصيلة من مختلف أنحاء العالم.

انطلقت فعاليات مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2026 في ميدان الملك عبدالعزيز، بمشاركة أكثر من 340 رأساً من نخبة الجياد العربية الأصيلة، تحت إشراف منظمة «الإيكاهو» ومجلس إدارة هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل.

وشهد اليوم الأول من المهرجان تنافس مهرات أعمار السنة والسنتين والثلاث سنوات، إلى جانب الأفراس، على المراكز الأولى المؤهلة إلى بطولة الشامبيون ضمن النسخة الخامسة من البطولة. يمثل المهرجان فرصة لدعم قطاع الفروسية، أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية في المملكة، خصوصاً مع إقامة المنافسات في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، الذي بات منصة عالمية لعشاق الخيل العربية الأصيلة من مختلف أنحاء العالم.

وفي فئة مهرات أعمار سنة «أ»، حققت المهرة «سياسة هامات» لمربط هامات المركز الأول، فيما جاءت «أي زد شيهانة» لشافي السبيعي ثانية، و«جود صارم» لمربط صارم ثالثة. وفي فئة مهرات أعمار سنة «ب»، نالت «ملهمة النو» لمربط النو المركز الأول، تلتها «بثينة عذبة» للأمير عبدالعزيز بن أحمد، ثم «درة المدى» لمربط المدى.

أما فئة مهرات أعمار سنة «ج»، فشهدت فوز «إكرام الباهية» لمربط الصياقل بالمركز الأول، وحلت «أي كي صبحاء» لعبدالله الخرجي ثانية، فيما جاءت «سمية عذبة» للأمير عبدالعزيز بن أحمد ثالثة. وفي منافسات مهرات عمر سنتين «أ»، أحرزت «تي ال ياسمين» لمربط لمى للخيل العربية الأصيلة المركز الأول، أمام «لطيفة جعفر» للإسطبلات الملكية الأردنية، فيما جاءت «سمو الباخت» لمربط الباخت ثالثة.

وفي فئة مهرات عمر سنتين «ب»، فازت «دي مثيل» لمربط قيصر العرب بالمركز الأول، تلتها «شعلة الزبير» لمربط الجديد، ثم «عرش النو» لخالد الرشيد. كما توجت «مروى العون» لمربط قيصر العرب بالمركز الأول في فئة مهرات أعمار ثلاث سنوات، وجاءت «دي ذرفة» لخالد الرشيد ثانية، و«الجاسمية أي دبليو» لمربط النو ثالثة.

وفي فئة الأفراس أعمار أربع سنوات وما فوق «أ»، حصدت الفرس «بنت رشيدة الخشاب» لمربط الأهلية للخيل العربية المركز الأول، فيما جاءت «شيهانة المعود» لمربط وبل للخيل العربية الأصيلة ثانية، و«العالية آر إس بي» لمربط العامرية للخيل العربية الأصيلة ثالثة. وأكد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز الواصل، أن مضيق هرمز يُعدّ من أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمية.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مع نظيره السويدي بول جونسون، التطورات الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها. أعلن بنك «إتش إس بي سي HSBC» أنه تم تعيينه متعاملاً أول دولياً في أدوات الدين المحلية من قبل وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية.

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» ارتفاع «مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، ليعاود تسجيل مستويات أعلى تفاؤلاً لدى قطاع الأعمال. تتجه أنظار الجماهير الرياضية مساء الجمعة، صوب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لمتابعة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين «أغلى الكؤوس الـ39»، الذي يجمع فريقي الهلال والخلود. وسينقل النهائي عبر 28 قناة محلية وعربية وعالمية، نظراً لأهمية المناسبة وحجم النجوم العالمية التي ستشارك في أحداثها.

وافتتح ملعب الإنماء بجدة في مايو من 2014 ويتسع لأكثر من 62 ألف مشجع، واستضاف بطولات كبرى منها نهائيات أبطال آسيا للنخبة والسوبر الإيطالي والسوبر الاسباني وكأس العالم للأندية، كما سيستضيف مستقبلا كأس آسيا للمنتخبات 2027 وخليجي 27 وكأس العالم 2034





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بطولة العالم لخيل الجزيرة الخيل العربية الأصيلة مهرجان الفروسية كأس خادم الحرمين الشريفين الرياضة السعودية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كوريا الجنوبية تواجه الإمارات.. واليمن في اختبار فيتنامتنطلق منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في السعودية اليوم...

Read more »

اتفاقيتان بين تركيا وإندونيسيا لتصدير تكنولوجيا دفاعيةعلى هامش معرض 'ساها 2026' الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء بإسطنبول

Read more »

نائب أردوغان: الصناعات الدفاعية ركيزة الاستقلال السياسي لتركيافي كلمة خلال زيارته معرض 'ساها 2026' الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء

Read more »

أول ظهور لابنة Beyoncé يخطف الأنظار في Met Gala 2026أول ظهور لابنة Beyoncé يخطف الأنظار في Met Gala 2026

Read more »

مسؤولون أجانب يطلعون على حاملة المسيرات التركية 'أناضولو'ـ الراسية قبالة سواحل إسطنبول في إطار فعاليات معرض 'ساها 2026' الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الخميس 7 مايو 2026تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الخميس 7 مايو/ أيار 2026.

Read more »