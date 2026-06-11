انطلاق مونديال 2026 في أجواء من الإثارة والجدل السياسي والمالي

تفاصيل انطلاق النسخة الأكبر من كأس العالم لكرة القدم 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مع استعراض للتحديات الدبلوماسية والأمنية والمالية التي واجهت البطولة.

شهد العالم انطلاق النسخة الأكثر ضخامة وإثارة في تاريخ بطولات كأس العالم ل كرة القدم لعام 2026، حيث بدأت المنافسات بمواجهة حماسية جمعت بين المنتخب المكسيك ي، الذي يعد أحد المستضيفين الثلاثة، ومنتخب جنوب أفريقيا على أرضية ملعب استيكا التاريخي في العاصمة مكسيكو.

وتأتي هذه النسخة لتمثل تحولاً جذرياً في نظام البطولة، إذ تضم للمرة الأولى في التاريخ 48 منتخباً، مما يجعلها الأكبر من حيث عدد المشاركين والمدد الزمنية، حيث من المقرر أن تستمر المنافسات على مدار ستة أسابيع وصولاً إلى المباراة النهائية المرتقبة التي ستقام في ولاية نيوجيرزي في التاسع عشر من يوليو.

ومن الناحية الاقتصادية، تشير التقديرات إلى أن البطولة ستحقق عائدات مالية قياسية قد تصل إلى 13 مليار دولار، إلا أن هذا النجاح المادي لم يخلُ من الانتقادات الحادة التي وجهت للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خاصة فيما يتعلق بالأسعار المرتفعة جداً للتذاكر التي تجاوزت بعضها حاجز 30 ألف دولار، وهو ما دفع رئيس الفيفا جاني إنفانتينو للدفاع عن هذه السياسة بالتأكيد على توفير تذاكر اقتصادية بسعر 60 دولاراً لتكون في متناول الجماهير البسيطة. على الصعيد السياسي والدبلوماسي، خيمت التوترات على أجواء الافتتاح نتيجة السياسات الصارمة في ملف الهجرة التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي أدت إلى وقوع أزمات دبلوماسية أثرت على بعض المشاركين.

فقد تم منع الحكم الصومالي عمر عرتن من دخول الأراضي الأمريكية بعد وصوله إلى ميامي، وذلك بناءً على مخاوف أمنية أثارتها سلطات الهجرة الأمريكية، وهو ما دفع الفيفا لاحقاً لتأكيد عدم مشاركته في البطولة. ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل مسؤولين ومشجعين من المنتخب الإيراني الذين واجهوا صعوبات بالغة في الحصول على تأشيرات الدخول، مما عكس التوتر العسكري والسياسي القائم بين طهران وواشنطن.

وفي هذا السياق، اعتبر جاني إنفانتينو أن مجرد مشاركة إيران في البطولة يعد إنجازاً دبلوماسياً للفيفا، كما أشاد بدعم الرئيس ترمب الذي وصفه بأنه كان عنصراً أساسياً في إمكانية تنظيم هذه البطولة الضخمة على الأراضي الأمريكية، مشيراً إلى أن التعاون مع الإدارة الأمريكية كان ضرورياً لضمان نجاح الحدث بهذا الحجم. أما في المكسيك، فقد تزامنت الفرحة بالافتتاح مع حالة من الاستنفار الأمني والاحتجاجات الشعبية، حيث انتشرت مئات العناصر من الشرطة في مطار مكسيكو سيتي الدولي وفي المناطق المحيطة بملعب أزتيكا الأسطوري، وذلك لمواجهة تهديدات باحتجاجات يقودها المعلمون وتظاهرات أخرى اندلعت قبل ساعات من حفل الافتتاح.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت مدينة تيخوانا الحدودية تضامناً لافتاً من المشجعين المكسيكيين مع المنتخب الإيراني لرفع معنوياته في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بمشاركته. ومن الناحية الفنية، يطمح المنتخب المكسيكي لكسر نحسه في مباريات الافتتاح، بينما يتطلع منتخب جنوب أفريقيا لتقديم أداء قوي أمام 85 ألف مشجع. وفيما يخص التوقعات، تبرز إسبانيا وفرنسا وإنجلترا كأقوى المرشحين لتحقيق اللقب، في حين تترقب الجماهير دور النجم ليونيل ميسي في قيادة المنتخب الأرجنتيني للدفاع عن لقبه العالمي.

كما تستعد الولايات المتحدة وكندا لخوض مبارياتهما الأولى أمام الباراغواي والبوسنة والهرسك، سعياً لتحقيق بداية مثالية على أرضهما، بمشاركة رسمية رفيعة المستوى تمثلت في حضور وزير الخارجية ماركو روبيو





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