انطلاق أولى رحلات مبادرة طريق مكة من الدار البيضاء

انطلقت أولى رحلات الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة من مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، في إطار جهود المملكة لتسهيل أداء مناسك الحج.

انطلقت اليوم أولى رحلات الحج اج المستفيدين من مبادرة طريق مكة المباركة من مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء بالمملكة المغرب ية، في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتسهيل أداء مناسك الحج و العمرة ل ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.

هذه المبادرة، التي تجسد رؤية المملكة الطموحة في تقديم خدمات استثنائية للحجاج، تهدف إلى توفير تجربة سلسة ومريحة لهم منذ لحظة وصولهم إلى بلدانهم وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. تتضمن المبادرة سلسلة من الإجراءات المبتكرة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل جميع العمليات المتعلقة بالحج، بدءًا من إصدار التأشيرات الإلكترونية ووصولًا إلى إنهاء إجراءات الجوازات والتحقق من الاشتراطات الصحية وترميز الأمتعة.

هذا التوجه الاستباقي يقلل بشكل كبير من الازدحام في المطارات ويضمن وصول الحجاج إلى أماكن إقامتهم في المملكة بسهولة ويسر. إن مبادرة طريق مكة ليست مجرد تسهيل للإجراءات، بل هي تعبير عن الاهتمام والرعاية التي توليها المملكة لضيوف الرحمن، وتأكيد على مكانتها كأرض الحرمين الشريفين ومهد الإسلام. تعتمد مبادرة طريق مكة على تكامل جهود العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، مما يعكس التنسيق العالي والتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية.

تشارك في تنفيذ المبادرة وزارات الداخلية والخارجية والصحة والحج والعمرة والإعلام، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والمديرية العامة للجوازات. كما تلعب مجموعة stc دورًا حيويًا كشريك رقمي للمبادرة، حيث توفر الدعم التقني اللازم لضمان سير العمليات بسلاسة وكفاءة. هذا التعاون الوثيق يضمن تقديم خدمات متكاملة وشاملة للحجاج، وتلبية جميع احتياجاتهم وتوقعاتهم.

ومن خلال هذا التكامل، تسعى المملكة إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم الإيمانية والثقافية. إن مبادرة طريق مكة تمثل نموذجًا يحتذى به في مجال تقديم الخدمات للحجاج، وتؤكد على التزام المملكة بتطوير وتحسين هذه الخدمات باستمرار. منذ إطلاقها في عام 2017، نجحت مبادرة طريق مكة في خدمة أكثر من مليون ومائة وأربعة وخمسين ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعين حاجًا، مما يدل على فعاليتها وتأثيرها الإيجابي على تجربة الحجاج.

هذا الإنجاز الكبير يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة. وتستمر المبادرة في التوسع والانتشار لتشمل المزيد من الدول والمستفيدين، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من الحجاج وتوفير تجربة حج مريحة وسهلة للجميع. إن مبادرة طريق مكة ليست مجرد مشروع حكومي، بل هي مبادرة وطنية تعبر عن حب المملكة لضيوف الرحمن ورغبتها في خدمتهم وتوفير كل ما يحتاجونه لأداء مناسك الحج والعمرة بسهولة ويسر.

وتؤكد المملكة على استمرارها في تطوير وتحسين هذه المبادرة، وإضافة المزيد من الخدمات والميزات التي تساهم في تعزيز تجربة الحجاج وجعلها أكثر إيمانية وثقافية. إن مبادرة طريق مكة هي دليل على التزام المملكة الراسخ بخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز مكانتها كأرض الحرمين الشريفين ومهد الإسلام





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طريق مكة الحج العمرة المغرب السعودية مطار محمد الخامس المدينة المنورة مكة المكرمة وزارة الداخلية ضيوف الرحمن تأشيرة الحج إجراءات السفر الخدمات الحكومية مبادرة

United States Latest News, United States Headlines