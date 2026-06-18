انطلاق مفاوضات ستة عقود مع إيران وتعديات واشنطن

أعلن نائب الرئيس الأمريكي إن المفاوضات ستستمر 60 يوما مع إيران وتطالب بعدم امتلاك صواريخ، مع إمكانية رفع العقوبات مؤقتا.

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم الخميس أن مرحلة ال مفاوضات مع إيران ، التي ستستمر لمدة ستين يوما، قد بدأت رسمياً، مشيرا إلى أن نهج واشنطن في التعامل مع الملف ال إيران ي يختلف تماما عن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس السابق باراك أوباما.

جاء هذا الإعلان خلال إحاطة صحافيين في البيت الأبيض، حيث أكد فانس أن أمريكا تستعد لإعادة ضبط العلاقات مع طهران في إطار اتفاق يُسدد الشروط الجديدة للسلامة الإقليمية. أكد نائب الرئيس أن إيران سيلزم بالتصرف بامتناع عارضة عن امتلاك صواريخ في إطار المعاهدة النهائية، إضافـا إلى مطالبة طهران بالتخلص من مخزونها من اليورانيوم الذري وفقا للالتزامات الدولية. كما أوضح أن الترجمة الفارسية لمذكرة التفاهم ثابتة ومطابقة للنسخة الإنجليزية، ما يعكس رغبة دولتنا في موازنة الشفافية مع الصيانة الأمنية.

وقال إنه في حال عدم تغيير سلوك إيران، فستجري الولايات المتحدة إلى طرق أخرى، مؤكدا أن بوليتكته ستظل تُسطر بفوز. في أقواله، أشار نائب الرئيس إلى أن أي رفع مؤقت للعقوبات على إيران يمكن أن يحدث دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، معلنا أن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لتقديم تعديلات كفيلة بتخفيف الضغوط، مع الإشارة إلى أنه سيبلغ الكونغرس بالمستجدات بشكل غير رسمي. مع ذلك، ظل يبدي حذرا من أن أي خطوة مستقبلية ستعتمد على التزام طهران بالعقود المتفق عليها.

أشار نائب الرئيس إلى أن أوضاع مضيق هرمز ستعاد تنظيمها وفق الشروط التي تُحددها المفاوضات بعد انتهاء فترة الستين يوما، مع ضمان أن يظل مسار النفط في الجزر عاديا. وذكر أن كل من الطرفين على علم بأهمية هذا المضيق في سلاسل الإمداد العالمية، وأن أي انقطاع غير مخطط له قد يخلق توترا إضافيًا في حلبات الشرق الأوسط. نصفت فانس موقفه بالاستمرار في التعامل مع طهران بما يعكس رغبة أمريكا في ضبط التوترات دون تدخلات عسكرية كبيرة.

وذكر أن الولايات المتحدة ستعمل على مراقبة سلوك الإيرانيين وتعزيز الأمن الإقليمي من خلال دعم حلفاء المنطقة، وهو ما يدعم توقعات بيئة السلام والاستقرار على المدى البعيد. وبينما تستعد المفاوضات لتستعرض الجوانب الفنية والاقتصادية للاتفاق، فإن القادة الأمريكيين يعربون عن طموحهم في وضع حد لخطاهم الماضي وتحقيق تقدم ملموس في الحوار مع إيران. وتكمل رئيس الولايات المتحدة توكيدها على ضرورة الالتزام المتبادل للمعاهدة بحين انتهاء المفاوضات، مع تهديدات محتملة إذا لم تتعايش الصراعات





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إيران أمريكا مفاوضات مضيق هرمز العقوبات

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