انشقاق العميد السافنا عن قوات الدعم السريع ووصوله للخرطوم: تحول استراتيجي في الصراع السوداني

تفاصيل وصول القائد الميداني علي رزق الله السافنا إلى الخرطوم بعد انشقاقه عن قوات الدعم السريع، ودلالات هذه الخطوة في ظل تزايد موجة الانشقاقات داخل صفوف قوات حميدتي وتأثير ذلك على إقليم كردفان.

شهدت الساحة السودان ية تطوراً ميدانياً وسياسياً بارزاً بوصول العميد علي رزق الله، المعروف بلقب السافنا، إلى العاصمة الخرطوم، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلانه الرسمي الانسلاخ عن قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي.

هذه الخطوة لا تمثل مجرد انتقال فردي لقائد عسكري، بل يراها العديد من المراقبين والمحللين السياسيين والعسكريين بمثابة تحول استراتيجي لافت في مسار الحرب الدائرة في السودان، حيث تكشف بوضوح عن تصاعد حالة التفكك والانشقاقات داخل بنية قوات الدعم السريع على المستويين القيادي والميداني. وكان العميد السافنا قد صرح عند إعلانه الانشقاق في الأسبوع الماضي بأنه لن ينحاز إلى أي من طرفي الصراع المسلح، مؤكداً أن انحيازه الوحيد هو لإرادة الشعب السوداني وتطلعاته، إلا أن وصوله الفعلي إلى الخرطوم، التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، اعتبره الكثيرون إعلاناً عملياً ومباشراً عن انضمامه إلى صفوف الجيش السوداني، مما يشكل ضربة معنوية وعسكرية موجعة لقوات الدعم السريع التي تعاني في الأشهر الأخيرة من تآكل في قاعدتها القيادية.

وفي سياق متصل، أكد اللواء المنشق عن قوات الدعم السريع، النور أحمد آدم، الملقب بالنور القبة، في تصريحات صحافية أن انشقاق السافنا يمثل حدثاً ذا زخم كبير نظراً للثقل العسكري والتأثير الميداني الذي يتمتع به داخل القوات. ووصف القبة السافنا بأنه من الرجال الأقوياء وأصحاب المواقف الثابتة، متوقعاً أن يشكل انضمامه إلى الجيش إضافة حقيقية وقوية للقوات المسلحة وللشعب السوداني في معركته لاستعادة الاستقرار.

كما لوّح القبة بأن الأيام المقبلة قد تشهد موجة جديدة من الانشقاقات المماثلة، مشيراً إلى أن حالة التململ بدأت تسري في أوساط قيادات ميدانية أخرى، مما قد يؤدي إلى انهيارات متتالية في هيكلية قوات الدعم السريع. ويأتي هذا التطور ليعيد تسليط الضوء على سلسلة من الانشقاقات السابقة التي هزت أركان قوات حميدتي، ومن أبرزها انشقاق قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل في أكتوبر 2024، واللواء النور أحمد آدم، والقائد الميداني بشارة الهويرة، بالإضافة إلى الموقف الذي اتخذه الزعيم القبلي موسى هلال، القائد السابق لميليشيا الجنجويد، الذي أعلن دعمه للجيش بعد انتقال إلى بورتسودان.

أما من الناحية الاستراتيجية والميدانية، فإن أهمية انشقاق السافنا تكمن في دوره المحوري الذي لعبه في إقليم كردفان منذ اندلاع شرارة الحرب في أبريل 2023. فقد كان السافنا من أبرز القادة الميدانيين الذين قادوا عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد الجيش السوداني في ذلك الإقليم، وأسهم بشكل فعال في تمدد قوات الدعم السريع وسيطرتها على مناطق استراتيجية واسعة في كردفان.

لذا، فإن تحوله إلى الجانب الآخر لا يعني فقط خسارة قائد عسكري، بل يعني فقدان خبرات ميدانية دقيقة ومعلومات استخباراتية حساسة حول تحركات وتكتيكات قوات الدعم السريع في تلك المنطقة. إن هذا التوجه العام نحو الانشقاق يعكس حالة من فقدان الثقة في قيادة حميدتي، ويوضح أن الوعود التي قدمت للمقاتلين والقادة الميدانيين لم تعد كافية لإبقائهم في صفوف الميليشيا، خاصة مع تزايد الضغوط العسكرية والاجتماعية.

وبذلك، يفتح وصول السافنا إلى الخرطوم الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع، قد تتسارع فيها وتيرة التخلي عن قوات الدعم السريع لصالح مؤسسة الجيش الوطنية، مما قد يغير موازين القوى على الأرض ويسرع من عملية إنهاء الحرب





