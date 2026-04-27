انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان وتصعيد ميداني مستمر

بدأ الجيش الإسرائيلي في سحب قواته من جنوب لبنان، مع استمرار القصف المتبادل والتصعيد الميداني. تترافق هذه التطورات مع مفاوضات بوساطة أمريكية وقيود إسرائيلية على التجمعات في الجليل الأعلى.

بدأ الجيش ال إسرائيل ي في عملية انسحاب تدريجية لقواته من جنوب لبنان بعد أسابيع من التوغل البري المكثف، وذلك في ظل استمرار القوات في تنفيذ عمليات تمشيط دقيقة حتى ما يعرف بـ'الخط الأصفر'، مع التركيز على تدمير البنى التحتية التي تصنفها إسرائيل على أنها تابعة لمنظمات إرهابية.

وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، وتحديدا صحيفة 'معاريف'، أن الفرقة 162 كانت أول الوحدات التي تم سحبها، وهي جزء من ثلاث فرق كانت تشارك في التقدم داخل الأراضي اللبنانية. وقد تم نقل مقر قيادة هذه الفرقة من الحدود الشمالية لإسرائيل إلى المناطق الجنوبية. وتشير التوقعات إلى أن المزيد من الوحدات العسكرية الإسرائيلية ستغادر لبنان في الأيام القليلة القادمة، وذلك لإعادة توزيعها وتنفيذ مهام أخرى في قطاعات مختلفة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه الوضع الميداني تعقيدات متزايدة، حيث يتبادل الطرفان القصف والهجمات بشكل متقطع. وقد تم نقل بعض القوات الإسرائيلية، مثل كتيبتين تابعتين للواء 401، لتعزيز الفرقة 146 التي تم نشرها على خط المواجهة، بينما يواصل لواء المظليين الاحتياطي 226 مناوراته في القطاع الساحلي، مع الحفاظ على سيطرته على سلسلة جبال الشعيع الاستراتيجية.

ويعود قرار تقليص الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان إلى عدة عوامل، أبرزها التوصل إلى وقف إطلاق النار والقيود المفروضة على الجيش الإسرائيلي والتي تمنعه من التقدم نحو نهر الليطاني. هذا على الرغم من التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أكد فيها على ضرورة مواصلة مهاجمة أهداف حزب الله بقوة داخل الأراضي اللبنانية.

وفي المقابل، دافع الرئيس اللبناني جوزيف عون عن قرار الدولة بالدخول في مفاوضات مع إسرائيل، معتبرا أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة أولى وحاسمة نحو تحقيق أي تقدم في المفاوضات اللاحقة. شهد جنوب لبنان اليوم تصعيدا عسكريا ملحوظا، حيث نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية المتفرقة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استهدف عدة بلدات. وتسببت هذه الهجمات في تدمير واسع النطاق للممتلكات والبنى التحتية المدنية.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله قد لجأ إلى استخدام مكثف للطائرات المسيرة المتفجرة كسلاح رئيسي في مواجهته مع القوات الإسرائيلية، بدلا من الاعتماد على الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات. ويعزى هذا التحول إلى الدقة العالية نسبيا للطائرات المسيرة وصعوبة اعتراضها. من جهته، كشف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيال حولتا عن وجود اتصالات جارية بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، برعاية أمريكية، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لنزع سلاح حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء غولاني قد دمرت أكثر من 50 موقعا تابعا للبنية التحتية التي يسيطر عليها حزب الله، والتي استخدمت في شن الهجمات على القوات الإسرائيلية والأراضي الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، عاد السجال السياسي إلى الواجهة في لبنان حول شروط التفاوض مع إسرائيل، ليطغى على أصداء الغارات الإسرائيلية وردود حزب الله في الجنوب، وسط تعقيدات ميدانية تضع البلاد أمام خيارات مصيرية.

فرضت إسرائيل قيودا على التجمعات في الجليل الأعلى بعد هجمات حزب الله، مع استمرار حالة التأهب في الشمال. وأظهرت لقطات مصورة استهداف حزب الله لقوة إنقاذ تابعة للجيش الإسرائيلي بطائرة مسيرة في بلدة الطيبة جنوب لبنان، في إطار تصعيد متبادل يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش. وقد أسفر هجوم لحزب الله في جنوب لبنان عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ستة عسكريين آخرين، بينهم ضابط.

وفي سياق متصل، أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني أن الوحدة في جميع أنحاء جبهة المقاومة أصبحت أقوى وأكثر تماسكا من أي وقت مضى





