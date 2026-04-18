انسحاب كريستيا من روان والاستعداد لرولان غاروس.. اتهام فوندروسوفا بالمنشطات.. وتعادل برينتفورد وفولهام

الرومانية سورانا كريستيا تنسحب من نصف نهائي بطولة روان للتنس بسبب الإصابة، وتتجه للتحضير لآخر مشاركاتها في رولان غاروس. في سياق منفصل، تواجه بطلة ويمبلدون ماركيتا فوندروسوفا اتهامات بتعاطي المنشطات، بينما شهد الدوري الإنجليزي تعادلاً سلبياً بين برينتفورد وفولهام. كما يؤكد بايرن ميونيخ عدم قلقه بشأن عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي عقب مواجهة ريال مدريد.

قررت الرومانية سورانا كريستيا الانسحاب من مباراتها في الدور نصف النهائي لبطولة روان المفتوحة للتنس (فئة 250 نقطة)، بسبب معاناتها من آلام في القدم قبل المواجهة التي كانت مقررة اليوم السبت. وفضّلت اللاعبة البالغة من العمر 36 عاماً عدم المجازفة بتفاقم إصابتها، لتعلن انسحابها قبل مواجهة الأوكرانية فيرونيكا بودريز. وتسعى كريستيا إلى استعادة جاهزيتها البدنية استعداداً للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة ( رولان غاروس )، التي من المنتظر أن تكون آخر ظهور لها على الملاعب الرملية في باريس خلال مسيرتها.

ويُعد أبرز إنجاز لها في البطولة وصولها إلى ربع النهائي عام 2009، عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها. وقبل هذا الانسحاب، كانت كريستيا تمر بفترة جيدة، بعدما حققت ثمانية انتصارات في آخر عشر مباريات، بينما جاءت خسارتاها أمام الأميركية كوكو غوف في ميامي، والروسية ميرا أندريفا في لينز. في سياق آخر، تأهلت التشيكية كارولينا موخوفا، المصنفة الثانية عشرة عالمياً، إلى نهائي بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس (فئة 500 نقطة) المقامة على الملاعب الرملية. فيما ودّع الألماني ألكسندر زفيريف منافسات بطولة ميونيخ المفتوحة للتنس، اليوم السبت، بعد خسارته أمام الإيطالي فلافيو كوبولي في الدور نصف النهائي. وعوّض الروسي أندري روبليف تأخره بمجموعة ليهزم الصربي حمد مدجيدوفيتش 3-6 و6-2 و6-2، ليبلغ نهائي دورة برشلونة المفتوحة في التنس السبت. وفي تطور منفصل، وجهت الوكالة الدولية لنزاهة التنس اتهاماً بتعاطي المنشطات إلى بطلة ويمبلدون السابقة ماركيتا فوندروسوفا، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في أوساط اللعبة. هذا الاتهام يلقي بظلاله على مسيرة اللاعبة التشيكية التي كانت قد حققت نجاحات لافتة في الفترة الأخيرة. وفي مجال كرة القدم، خيَّم التعادل السلبي على مواجهة برينتفورد وضيفه فولهام، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة عجز خلالها الفريقان عن ترجمة الفرص إلى أهداف. ورفع برينتفورد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الـ7، محققاً تعادله التاسع هذا الموسم، مقابل 13 انتصاراً و11 خسارة. في المقابل، وصل فولهام إلى 45 نقطة في المركز الـ12، بعدما سجَّل تعادله السادس في الدوري، إلى جانب 13 فوزاً و14 هزيمة. وعلى صعيد آخر، لا يتوقع نادي بايرن ميونيخ أن يتعرَّض لعقوبة فرض حظر جزئي على جماهيره، على خلفية الأحداث التي رافقت مواجهته أمام ريال مدريد في الدور رُبع النهائي من دوري أبطال أوروبا. وأكد المدير الرياضي للنادي، كريستوف فريوند، أنَّ التواصل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسير بشكل إيجابي، قائلاً: «لسنا قلقين كثيراً. تواصُلنا مع الاتحاد الأوروبي كان جيداً وقريباً طوال الموسم. يدرك الاتحاد قيمة ملعب (أليانز أرينا). ما حدث كان حالةً استثنائيةً، لكنهم يعلمون أنَّه من أكثر الملاعب أماناً. نتوقَّع أن نلعب أمام مدرجات ممتلئة في مواجهتنا المقبلة ضد باريس سان جيرمان». وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح إجراءات تأديبية بعد قيام عدد من جماهير بايرن بتسلق الحواجز والتوجه نحو محيط أرضية الملعب، عقب الهدف القاتل الذي سجَّله مايكل أوليسيه في الوقت بدل الضائع، والذي منح الفريق الفوز بنتيجة 4 - 3، والتأهل إلى الدور نصف النهائي. وخلال احتفالات اللاعبين مع الجماهير، وجد عدد من المصورين أنفسهم مُحاصَرين بين المشجعين واللاعبين قرب اللوحات الإعلانية، ما أسفر - بحسب الشرطة - عن إصابة 4 مصورين على الأقل. وعلّق فريوند على الحادثة قائلاً: «كانت هناك انفعالات كبيرة وفوضى أيضاً. نأسف لإصابة الصحافيين، ونحن على تواصل معهم ومع لجنة الاتحاد الأوروبي». وختم: «كانت ليلة حماسية ومباراة استثنائية، لكن لا يمكن السماح بتكرار مثل هذه الأحداث. ملعبنا يرمز إلى الأمان، ويوفر أجواء يشعر فيها الجميع بالراحة»





سورانا كريستيا رولان غاروس ماركيتا فوندروسوفا برينتفورد بايرن ميونيخ

