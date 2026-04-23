اندبندنت عربية تحصد جائزة فيتيسوف للصحافة عن تحقيق استقصائي في التبني بمصر

فوز صلاح لبن من اندبندنت عربية بجائزة فيتيسوف للصحافة عن تحقيقه في سماسرة التبني، مما يعزز مكانة الصحيفة كمنصة رائدة في الصحافة الاستقصائية.

في إنجاز صحفي بارز، حصد محرر ' اندبندنت عربية ' صلاح لبن جائزة فيتيسوف لل صحافة المرموقة عن تحقيقه الاستقصائي الشامل بعنوان 'العالم المظلم لسماسرة التبني في مصر '.

هذا الفوز جاء في ختام منافسة قوية ضمت تحقيقات صحفية متميزة من كبرى الصحف العالمية، وذلك خلال حفل دولي أقيم في مدينة ليماسول القبرصية يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026. وتعتبر جائزة فيتيسوف، المعروفة بكونها الأغنى في العالم للصحافة الاستقصائية، هي الجائزة الحادية عشرة التي تنالها 'اندبندنت عربية' منذ انطلاقتها في عام 2019 من العاصمة البريطانية لندن.

تتميز 'اندبندنت عربية' بانتشارها الواسع من خلال فروعها في عواصم عربية رئيسية مثل الرياض والقاهرة وبيروت، بالإضافة إلى شبكة واسعة من المراسلين المنتشرين في مختلف أنحاء العالم. تعتمد المنصة الرقمية أيضًا على ترجمة محتوى 'إندبندنت' البريطانية الأم، مما يثري محتواها ويوسع نطاق وصوله. جاء فوز صلاح لبن في النسخة السابعة من الجائزة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 520 ألف فرنك سويسري (ما يعادل 600 ألف دولار أمريكي) سنويًا، بعد تقييم دقيق وشامل لـ 500 طلب مقدم من 82 دولة.

وقد تميزت عملية التقييم بمعايير صارمة تشمل الدقة والموضوعية والإنسانية والشفافية، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للمنشور على المجتمع. عبر صلاح لبن عن شكره وتقديره لرئيس تحرير 'اندبندنت عربية' الأستاذ عضوان الأحمري، مؤكدًا أن التحقيق هو نتاج بيئة مهنية داعمة ومحفزة. وأضاف: 'أتوجه بالشكر لرئيس التحرير على دعمه المهني الذي أتاح لي مساحة واسعة لإجراء عمل استقصائي متعمق دون أي قيود'.

من جانبه، أكد الأستاذ عضوان الأحمري أن فوز صلاح بجائزة فيتيسوف يعكس المستوى المهني الرفيع الذي يتمتع به، ويجسد التزام 'اندبندنت عربية' بقيم الصحافة الجادة والموثوقة. وأشار إلى أن هذا الفوز ليس مجرد تكريم فردي، بل هو أيضًا تأكيد على النهج التحريري الذي تتبعه 'اندبندنت عربية'، والذي يقوم على المهنية والدقة والموضوعية. شهدت الفئة التي تنافست عليها قصة 'اندبندنت عربية' أكبر عدد من المرشحين، حيث لم يتم اجتياز مرحلة الفرز الأولى سوى من قبل 293 قصة.

وتوزعت هذه القصص على أربع فئات رئيسية: الإسهام في الحقوق المدنية (والتي فازت بها 'اندبندنت عربية' في المركز الثالث بـ 97 إدخالاً)، والصحافة البيئية المتميزة (بـ 89 إدخالاً)، والتقارير الاستقصائية (بـ 82 إدخالاً)، والإسهام في السلام (بـ 25 إدخالاً). تهدف جائزة فيتيسوف إلى تسليط الضوء على الأعمال الصحفية التي تساهم في تعزيز القيم الإنسانية النبيلة مثل الصدق والعدالة والشجاعة والكرم، وذلك من خلال تكريم الصحفيين المتميزين حول العالم الذين يعملون بتفانٍ من أجل إحداث تغيير إيجابي في العالم.

تعتمد عملية التقييم على مسارين رئيسيين: في المرحلة الأولى، يقوم مجلس مكون من 10 خبراء مرموقين في مجال الصحافة بتقييم الأعمال مهنيًا وموضوعيًا من خلال نظام التصويت المستقل لاختيار القائمة المختصرة. ثم، يتم تحديد المرشحين النهائيين من خلال تصويت آخر من قبل هيئة المحلفين، والتي تتكون من 6 أعضاء وفقًا لنظام الجائزة. يتم نشر التحقيقات الفائزة في كتيب فيتيسوف الذي يتم توزيعه على المنظمات الصحفية حول العالم.

وتأتي هذه الجائزة في سياق سلسلة من الجوائز والإنجازات التي حققتها 'اندبندنت عربية' في السنوات الأخيرة، مما يؤكد مكانتها المتميزة في عالم الصحافة العربية والدولية





