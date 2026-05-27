انخفاض حاد في أسعار النفط بعد إشارة إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز وتراجع واردات تركيا من خام الأورال

سجلت أسواق النفط تراجعات ملحوظة حيث هبط برنت بأكثر من 6٪ وخام غرب تكساس بأقل من 5٪ بعد تصريحات إيرانية عن اتفاق محتمل مع أمريكا لإعادة فتح مضيق هرمز. تركيا تخفض وارداتها من خام الأورال إلى أدنى مستوى منذ عام ونصف، بينما تمدد توتال إنيرجيز سقف أسعار الوقود في فرنسا حتى نهاية يونيو.

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد خلال جلسة الأربعاء، حيث تراجع مؤشر خام برنت بأكثر من ستة في المئة ليصل إلى 93,23 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 89,46 دولار للبرميل، بانخفاض يقارب أربعة وعشرين في المئة.

جاء هذا الهبوط بعد تصريحات التلفزيون الإيراني الرسمي التي أفادت بوجود اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة قد يتيح إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل. وقد علق المحلل تاماس فارغا، من شركة بي في إم، بأن هناك تقدماً ملموساً نحو حل الأزمة وأن عدد السفن التي تعبر المضيق الحيوي في ازدياد، ما أدى إلى تخفيف الضغط الهبوطي على الأسعار.

في الوقت نفسه، شهدت العقود الآجلة لبرنت لشهر يوليو ارتفاعاً بنسبة ثلاثة وستة في المئة في الجلسة السابقة، بعد أن شنّت الولايات المتحدة هجمات جديدة على مواقع إيرانية، مما أضعف الأمل المتصاعد خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام شامل. من جانبٍ آخر، صرح التلفزيون الإيراني أن طهران قد حصلت على مسودة أولية غير رسمية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، تُعنى بإنهاء الصراع بين البلدين.

وفي إطار هذا الإطار، سيسمح لعملية الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بالعودة إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر واحد، بينما ستسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وتُرفع العقوبات البحرية المفروضة عليها. أشار المسؤولون إلى أن أي اتفاق نهائي يُبرم خلال ستين يوماً قد يُرسخ بقرارات ملزمة من مجلس الأمن الدولي، ما سيعيد استقرار السوق النفطية التي تأثرت بشدة من إغلاق شبه كامل للمضيق، الذي يمثل مساراً يُنقل عبره نحو عشرين في المئة من إمدادات النفط العالمية.

في سياق متصل، أعلنت شركة توتال إنيرجيز أنها تمدد سياسة سقّ أسعار الوقود في محطاتها الفرنسية حتى نهاية يونيو، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار أمام تقلبات السوق العالمية. كما انتقد ألبرت مانيفولد إقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة بي بي للطاقة، معتبراً أن أي رواية كاذبة يجب أن تُدحض سريعاً.

على صعيد آخر، تتجه تركيا إلى خفض وارداتها من خام الأورال الروسي إلى أدنى مستوى لها منذ عام ونصف، حيث من المتوقع أن تنخفض الواردات اليومية إلى حوالي مائة وواحد وستين ألف برميل، بناءً على بيانات بورصة لندن وشركة كبلر. يأتي هذا التخفيض رغم انخفاض إمدادات النفط من الخليج نتيجة إغلاق هرمز، ما يعزز فكرة أن تركيا قد تسعى لتعديل تركيبتها النفطية باللجوء إلى مزيج سي بي سي القادم من بحر قزوين.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت شحنات النفط الروسية من الموانئ الغربية بنحو تسعة في المئة في أول نصف من مايو، لتصل إلى ما يقارب 2.4 مليون برميل يومياً، في إشارة إلى محاولة روسيا تعويض الانسحابات الأوروبية بالتركيز على أسواق آسيوية مثل الهند والصين





