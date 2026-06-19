انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران

تابع آخر الأخبار على واتساب، انخفضت أسعار النفط في أسبوع آخر مع استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. بعد اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، خففت من حدة أكبر صدمة في إمدادات النفط الخام العالمية.

تابع آخر الأخبار على واتساب، انخفضت أسعار النفط في أسبوع آخر مع استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز . بعد اتفاق السلام المؤقت بين ال ولايات المتحدة و إيران ، خففت من حدة أكبر صدمة في إمدادات النفط الخام العالمية.

انخفض سعر خام برنت إلى حوالي 79 دولاراً للبرميل، متراجعاً بنحو 9% هذا الأسبوع. وبدأت السفن المحملة بالنفط العالق بالخروج من المضيق، في حين أعلنت الكويت أنها ستعاود زيادة إنتاجها تدريجياً. أدى انخفاض أسعار النفط الخام إلى تراجع العقود الآجلة عن معظم المكاسب التي حققتها جراء الحرب. وكان مضيق هرمز خاضعاً لحصار مزدوج من طهران وواشنطن، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشاد بهذه التطورات، رافضاً انتقادات المتشددين تجاه إيران.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى بدء سريان مهلة الستين يوماً المحددة للتوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل الخلافية في مذكرة التفاهم. رغم انخفاض أسعار النفط الخام، قد يكون إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل عملية معقدة وطويلة الأمد





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