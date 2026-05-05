انخفاض إصابات النخيل بسوسة النخيل الحمراء إلى 0.15% في عام 2025

شهد قطاع النخيل في المملكة انخفاضًا كبيرًا في نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء بفضل البرامج المتكاملة التي نفذها مركز وقاء، مما يعزز الاستدامة الزراعية ويدعم صادرات التمور السعودية.

شهد قطاع النخيل في المملكة العربية السعودية تطورات إيجابية ملحوظة في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء ، حيث انخفضت نسبة الإصابة إلى مستويات قياسية بلغت 0.15% خلال عام 2025.

يعزى هذا الإنجاز إلى تنفيذ برامج متكاملة وفعالة بإشراف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، والذي واصل تحقيق نتائج متقدمة في حماية هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الجهود في سياق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على تمكين صادرات التمور السعودية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

يرتكز نجاح هذه البرامج على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك عمليات المسح والفحص الميداني الشاملة، واستخدام التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن الإصابات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار وإدارة القطاع بكفاءة. نفذ المركز عمليات مسح وفحص ميداني واسعة النطاق شملت أكثر من 80 مليون نخلة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر للإصابات والحد من انتشار الآفة.

وقد ساهمت هذه الجهود الوقائية المكثفة في تعزيز كفاءة الاستجابة وسرعة المعالجة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الإصابة. بالإضافة إلى ذلك، أكمل المركز أعمال ترميز حيازات النخيل، حيث تم تسجيل نحو 42.647 حيازة، بإجمالي يتجاوز 13.3 مليون نخلة. هذه الخطوة الهامة تساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرار، وتحسن من كفاءة إدارة القطاع ورصد حالته الصحية بشكل مستمر.

إن وجود قاعدة بيانات موثوقة يتيح للمركز تحليل البيانات وتحديد المناطق الأكثر عرضة للإصابة، وتوجيه الجهود والموارد بشكل فعال. كما يسهل التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم والإرشادات اللازمة لهم. وفي إطار تبني الحلول التقنية المبتكرة، واصل مركز وقاء التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تقنية (BugVape)، حيث تم فحص أكثر من 640 ألف نخلة، واستهداف نحو 624 ألف نخلة ضمن برامج الكشف المتقدمة. يعكس هذا التوجه التزام المركز بتوظيف الابتكار في مكافحة الآفات وتحسين جودة العمليات الميدانية.

إن استخدام التقنيات الحديثة يساهم في زيادة دقة الكشف عن الإصابات وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية التي قد تكون أقل فعالية. كما يتيح للمركز جمع البيانات وتحليلها بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الاستدامة الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على تمكين صادرات التمور السعودية ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال ضمان سلامة المحاصيل وخلوها من الآفات.

أكد مركز وقاء أن هذه النتائج المتميزة تحققت من خلال منظومة متكاملة تشمل الوقاية، والرصد، والتدخل المبكر، إلى جانب الشراكة الوثيقة مع المزارعين والجهات ذات العلاقة، مما يعزز من حماية أحد أهم الموارد الزراعية في المملكة. ويعد قطاع النخيل أحد الركائز الحيوية للأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي، ما يجعل استمرار تطوير برامج الحماية ومكافحة الآفات أولوية إستراتيجية لضمان استدامته ونموه في السنوات المقبلة





