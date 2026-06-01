انخفاض الذهب تحت أثر الدولار والنفط وتفاقم التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وإيران

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته خلال شهرين بسبب قوة الدولار وارتفاع أسعار النفط، مع انتظار قرار ترامب بشأن وقف إطلاق النار مع إيران وتصعيد عسكري إقليمي يرفع مخاوف التضخم.

تراجع أسعار الذهب في بداية الأسبوع الصباحي تحت وطأة قوة الدولار الأمريكي وصعود أسعار النفط ، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بقلق أي قرار محتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

عند الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الأونصة الفورية للذهب بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 4,518.09 دولار، بعد أن سجّل أعلى مستوى له خلال أسبوعين في الجلسة السابقة. بالمقابل، هبطت العقود الآجلة للتسليم في أغسطس بنسبة 1٪ لتستقر عند 4,548.90 دولار. وهذا الانخفاض جاء نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار، ما زاد من تكلفة امتلاك الذهب للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات غير الدولار.

أشار تيم وترر، كبير محللي السوق في شركة "كي سي أم ترايد"، إلى أن الضغوط الحالية مزدوجة؛ إذ أن الارتفاع الطفيف في أسعار النفط، إلى جانب عدم وضوح الاتفاقية الأمريكية الإيرانية، كان كافياً لتقويض استقرار الذهب مع بداية التداولات الأسبوعية. وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بأكثر من 2٪ في التداولات المبكرة، مما أثار مخاوف الأسواق من موجة تضخمية جديدة قد تدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً ضد التضخم، فإن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبيته كأصل لا يدر عائداً. على الصعيد الجيوسياسي، تركز الأنظار على واشنطن حيث أعلن ترامب أنه سيتخذ قريباً قراراً بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع طهران، رغم استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين.

يأتي ذلك تزامناً مع تصعيد عسكري إسرائيلي، حيث أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر لقواته بالتقدم داخل الأراضي اللبنانية في مواجهة حزب الله المدعوم من إيران، بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار قبل أكثر من ستة أسابيع. وحذرت ميتشيل بومان، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، من أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ارتفاع مستمر في معدلات التضخم، ما قد يستدعي سياسات نقدية أكثر تشدداً من الاحتياطي الفيدرالي.

مع ذلك، يبقى المحللون متفائلين بشأن مستقبل المعدن الثمين. وأكد وترر أن الذهب لا يزال يمتلك القدرة على اختراق حاجز 5,500 دولار بحلول نهاية عام 2026، شريطة تحقّق ظروف مواتية مثل انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، إلى جانب استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية حول العالم. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعاً بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 75.58 دولار للأونصة، بينما ارتفعت مستويات البلاتين والدِّي‑ماس بنسبة 1.1٪ و1.2٪ على التوالي لتصل إلى 1,937.30 دولار و1,370.50 دولار.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2٪ في تداولات الصباح، حيث سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعاً بقدر 2.37 دولار (2.71٪) لتصل إلى 89.73 دولار للبرميل، وعقود خام برنت ارتفعت بفرق 2.16 دولار (2.37٪) لتستقر عند 93.28 دولار للبرميل. هذا الارتفاع جاء بعد أوامر إسرائيلية بتعزيز عملياتها داخل الأراضي اللبنانية، ما أثار مخاوف من توسّع الصراع الإقليمي رغم إعلان وقف إطلاق النار قبل عدة أسابيع.

تظل أفق الأسواق غير واضحة، إذ تتقاطع عوامل الجيوسياسة، أسواق الطاقة، وتوجهات السياسات النقدية، لتحدد مسار أسعار الذهب والمعادن الأخرى في الأشهر القليلة المقبلة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الذهب الدولار الأمريكي النفط التوترات الجيوسياسية التضخم

United States Latest News, United States Headlines