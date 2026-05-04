انخفاض أرباح شركة الدواء بنسبة 8.44% في عام 2025

شهدت شركة الدواء للخدمات الطبية انخفاضًا في صافي أرباحها بنسبة 8.44% في عام 2025 ليصل إلى 321.76 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى زيادة المصاريف الاستراتيجية وبنود غير متكررة. ومع ذلك، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4.4%.

شهدت شركة الدواء للخدمات الطبية، والمعروفة بـ “الدواء”، انخفاضًا في صافي أرباح ها خلال العام 2025، حيث بلغت قيمة ال أرباح الصافية حوالي 321.76 مليون ريال سعودي.

يمثل هذا الانخفاض نسبة 8.44% مقارنة بصافي الربح الذي حققته الشركة في العام 2024، والذي بلغ 351.41 مليون ريال سعودي. وقد أوضحت الشركة في بيان رسمي نشر على منصة تداول السعودية الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع، مشيرة إلى عاملين رئيسيين ساهموا في هذا الانخفاض. يتعلق العامل الأول بزيادة في المصاريف الاستراتيجية التي قامت بها الشركة، بينما يمثل العامل الثاني وجود بنود غير متكررة ذات تأثير لمرة واحدة على الأداء المالي. وتفصيلاً، فقد ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة ملحوظة بلغت 6.9%.

لم يكن هذا الارتفاع عشوائيًا، بل جاء نتيجة لاستثمارات مدروسة بعناية وطويلة الأجل تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوق. هذه الاستثمارات شملت مجموعة متنوعة من المبادرات، بدءًا من التوسع الجغرافي من خلال افتتاح فروع جديدة في مناطق مختلفة، مرورًا بتحسين قدرات البيع عبر قنوات متعددة، بما في ذلك إطلاق منصة رقمية متطورة وتحديث أنظمة الدعم الفني وخدمة العملاء.

ولم تتوقف الاستثمارات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل الاستثمار في شبكة التوزيع والخدمات اللوجستية، بهدف تحسين كفاءة توصيل المنتجات وتقليل التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، تحملت الشركة حصة من الخسائر غير المتكررة الناتجة عن بعض الاستثمارات، والتي بلغت قيمتها 3.9 مليون ريال سعودي. كما قامت الشركة بتسجيل مخصصات انخفاض قيمة غير متكررة على حسابات العملاء التجارية بقيمة 2.7 مليون ريال سعودي.

هذه البنود غير المتكررة، على الرغم من تأثيرها السلبي على صافي الربح الحالي، تعتبر جزءًا من استراتيجية الشركة لإدارة المخاطر وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل. وعلى الرغم من هذا الانخفاض في صافي الربح، أكدت شركة الدواء استمرارها في تحقيق ربحية أساسية قوية وكفاءة تشغيلية عالية. وتتوقع الشركة أن هذه الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب، مما سيساهم في تعزيز الإيرادات وتحسين هوامش الربح.

وقد تجلى ذلك بالفعل في ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2025 بنسبة 4.4%، أي بزيادة قدرها 281.8 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق 2024. يشير هذا الارتفاع في الإيرادات إلى أن استراتيجية الشركة تسير على الطريق الصحيح، وأنها قادرة على التغلب على التحديات وتحقيق النمو المستدام. وتؤكد الشركة على التزامها بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائها، والاستمرار في الاستثمار في الابتكار والتطوير، بهدف الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات الطبية.

وتعتبر شركة الدواء من الشركات الرائدة في مجالها، ولها تاريخ طويل من النجاح والابتكار. وتسعى الشركة باستمرار إلى تحقيق التميز في جميع جوانب أعمالها، وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين والعملاء والموظفين والمجتمع





