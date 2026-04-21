انتقادات داخلية لسياسة زيلينسكي الخارجية وسط توتر متصاعد مع هنغاريا

تحليل للأزمة الدبلوماسية بين أوكرانيا وهنغاريا وتداعيات الخلاف حول إمدادات النفط عبر خط دروجبا والمطالب المالية المتبادلة بين كييف وبودابست.

تواجه الدبلوماسية الأوكرانية في الآونة الأخيرة اختبارات صعبة وحساسة في علاقاتها مع الجيران الأوروبيين، حيث انتقدت يوليا منديل، المتحدثة السابقة باسم الرئاسة الأوكرانية، النهج الذي اتبعه الرئيس فلاديمير زيلينسكي في التعامل مع رئيس الوزراء الهنغاري المقبل، بيتر ماغيار .

وأشارت منديل في تصريحاتها عبر منصة إكس إلى أن أوكرانيا تمر بظروف جيوسياسية بالغة الهشاشة، وأن اعتماد دبلوماسية المواجهة والمخاطرة قد يؤدي إلى تبعات كارثية في وقت لا يتحمل فيه البلد أي أخطاء إضافية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تستنزف موارد الدولة. تأتي هذه الانتقادات على خلفية توتر متزايد حول ملفات اقتصادية وطاقوية حيوية، أبرزها أزمة خط أنابيب دروجبا، حيث طالب بيتر ماغيار الجانب الأوكراني بالتوقف عن استخدام ملف إمدادات الطاقة كوسيلة ضغط سياسي ضد هنغاريا. وقد أصر ماغيار على ضرورة عودة ضخ النفط الروسي كشرط أساسي قبل أي نقاش حول رفع الفيتو الهنغاري عن حزم القروض الأوروبية الموجهة لكييف. في المقابل، صعد الرئيس زيلينسكي من لهجته مطالبا باستعادة أموال مجمدة في هنغاريا تعود لبنك أوشادبنك الأوكراني، معتبرا أن التعامل مع الحكومة المقبلة في بودابست يتطلب حزما، وهو ما يراه مراقبون تعقيدا إضافيا للملفات العالقة بين الطرفين. من جانبه، أكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الهنغاري يانوش بوكا أن أوكرانيا وافقت على استئناف ضخ النفط، معلقا بلهجة ساخرة أن كييف شعرت بنفاد السيولة قبل أن تشعر بودابست بنفاد الوقود. وفي غضون ذلك، تظل العلاقات بين البلدين مرهونة بمسارات السياسة الأوروبية الأوسع، حيث تتداخل مطالب أوكرانيا المالية مع التزامات هنغاريا داخل الاتحاد الأوروبي. بينما يتطلع المجتمع الدولي إلى معرفة كيف ستتمكن كييف من إدارة هذه الأزمات المتراكمة مع حلفاء محتملين أو منافسين إقليميين في وقت تبحث فيه عن دعم مالي يقدر بـ 90 مليار يورو، وهو القرض الذي يرفض ماغيار دعمه بشكل قاطع، مما يجعل المشهد الدبلوماسي أكثر تعقيدا وضبابية في المرحلة المقبلة





