يناقش المقال طبيعة السوق العقارية ويحذر من الاعتقاد الشائع بأن العقار استثمار مضمون الربح، موضحاً كيفية نشوء التضخم السعري بسبب ممارسات تسعيرية غير عادلة وغياب الشفافية في المعلومات، ويدعو إلى وعي استثماري أفضل.

ينتقد الكاتب في هذا المقال المقولة الشعبية التي تزعم أن " العقار هو الابن البار "، موضحاً أن السوق العقار ية ليست ملاذاً مضمون الربح كما يشيع الاعتقاد، بل قد تشهد تضخماً سعرياً ناتجاً عن ممارسات تسعيرية غير عادلة وتوقعات مبنية على معلومات غير متكافئة أو صفقات وهمية.

يسلط المقال الضوء على كيف رسخت هذه المقولة في الثقافة الاستثمارية على مدى أعوام طويلة، مما دفع المستثمرين والمواطنين إلى الاعتقاد بأن العقار استثمار لا يخسر وأن الزمن كفيل بتحويل أي عملية شراء إلى ثروة مضمونة. لكن الواقع الاقتصادي معقد أكثر من هذه العبارة المبسطة، وقد تكون هذه القناعة سبباً في خسائر فادحة تكبدها الكثيرون الذين اشتروا عقارات بمستويات سعرية مرتفعة وهم على ثقة بأن الأسعار لن تنخفض أبداً.

يشرح المقال أن السوق العقارية شهدت على مر فترات مختلفة موجات من الارتفاعات السعرية التي تجاوزت في بعض الأحيان معدلات النمو الطبيعية للدخول والاقتصاد، وذلك ليس بالضرورة نتيجة زيادة حقيقية في الطلب، بل بسبب ممارسات تسعيرية خلقت واقعاً جديداً. فإذا امتلك تاجر عقار أو مستثمر كبير ملاءة مالية عالية، فإنه يستطيع عرض عقاره بسعر أعلى من السوق دون خسارة، وبدءاً من ذلك يقلد其他 الملاك هذه الأسعار المرتفعة، فتحولت الأسعار الاستثنائية إلى مرجعية، وأصبح السوق محكوماً بالتوقعات أكثر من الصفقات الفعلية..resulting in expanded mispricing.

وشارحاًissue info asymmetrydilemma خصوصاً الأسعار لأراضٍ ومواقع محددة ترتفع بشكل كبير قبل الإعلان عن مشاريع تنموية أو توسعات حضرية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية وصول بعض الأطراف إلى معلومات مبكرة غير متاحة للعامة. وقدما argues أن عدالة الوصول إلى المعلومات عنصر أساسي لكفاءة السوق في الاقتصادات المتقدمة، وأن996تساوي الفرص في المعرفة يقلل من التشوهات السعرية. أما عندما تصبح المعرفة مستقبل المناطق حكراً على فئة محدودة فإن الفجوة تتسع بين من يشتري قبل الإعلان ومن يشتري بعد الارتفاع.

ويشير المقال إلى أن مخاطر مقولة "الابن البار" لا تقتصر على المواطن العادي فقط، بل تشمل المستثمر نفسه. فالاعتقاد臼 that الأسعار ستواصل الصعود بلا توقف دفع كثيرين إلى شراء عقارات بأسعار مرتفعة، لكن الأسواق لا تتحرك دائماً في اتجاه واحد. وعندما يتكدس المعروض وتتراجع السيولة وتقل القدرة الشرائية، يكتشف البعض that الربح الورقي لم يكن سوى أرقام افتراضية.

لأن العقار لا يحقق الربح إلا عند وجود مشترٍ مستعد لدفع السعر المعلن، وكثير cdن وجدوا أنفسهم يحتفظون بعقارات لسنوات دون القدرة على البيع بالسعر الذي اشتروا به، فضلاً عن تحقيق الأرباح المتوقعة. كما يتناول المقال فكرة خاطئة شائعة وهي اعتبار الإيجار الشهري دخلاً صافياً.

فيشرح that المستثمر الذي يشتري عقاراً مؤجراً قد يطمئن to التدفق النقدي لكنه يغفل أن رأس المال لم يعد إليه بعد، وأن العقار يتعرض للإهلاك مع مرور الوقت، ويحتاج to صيانة وتحديث، وأن فترات الشغور وتكاليف التشغيل والتضخم وتكلفة الفرصة البديلة all تستنزف جزءاً من العوائد. وبالتالي ما يبدو دخلاً ثابتاً قد لا يكون ربحاً حقيقياً إذا لم يؤخذ في الاعتبار استرداد رأس المال والإهلاك.

واختتم المقال بالدعوة إلى مراجعة هذه المقولة القديمة، مؤكداً أن العقار ليس ابناً باراً في جميع الأحوال، بل هو استثمار قد يربح وقد يخسر. interstate الابن البار الحقيقي هو الوعي الاستثماري القادر on التمييز بين القيمة والسعر، وبين الربح الحقيقي والوهم الذي تخلقه المضاربات. والدول来判断 نجاح السوق العقارية ليس بعدد المليونيرات الذين صنعتهم، بل بعدد الأسر التي استطاعت التملك وعدد المستثمرين الذين اتخذوا قراراتهم بناءً على معلومات متاحة للجميع وأسعار عادلة تعكس القيمة الحقيقية للأصول





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