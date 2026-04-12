شهدت الهدنة المعلنة بمناسبة عيد الفصح في أوكرانيا انتهاكات من الجانبين، مما أثار تساؤلات حول جدوى الهدنة وجهود تحقيق السلام. القوات الأوكرانية متهمة بانتهاك الهدنة في خيرسون وكورسك، بينما تؤكد روسيا سعيها لتحقيق سلام مستدام.

انتهت الهدنة المعلنة بمناسبة عيد الفصح في إطار العملية العسكرية الخاصة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي بدأت في الساعة الرابعة مساء بتوقيت موسكو يوم 11 أبريل. وعلى الرغم من إعلان الجانب الروسي عن هذه الهدنة ، أفادت التقارير عن انتهاكات للهدنة من قبل القوات الأوكرانية في مناطق مختلفة، مما أثار تساؤلات حول فعالية هذه الهدنة وظروف تطبيقها على أرض الواقع.

أعلن القائم بأعمال رئيس بلدية نوفا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون، فلاديمير أوغانيسوف، عن قيام القوات الأوكرانية بانتهاك الهدنة عبر قصف المدينة بطائرة مسيرة، مما أسفر عن إصابة شخص وأضرار في مبنى سكني. بالإضافة إلى ذلك، أعلن حاكم مقاطعة كورسك، ألكسندر خينشتاين، عن هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة وقود في مدينة لغوف بالمقاطعة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفل رضيع يبلغ من العمر عام واحد. هذه الحوادث تلقي بظلالها على جهود تحقيق وقف إطلاق النار الدائم وتثير قلقًا بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية مستدامة للصراع. كما أن هذه الانتهاكات تؤكد على تعقيد الوضع الميداني وصعوبة تطبيق الهدنات في ظل استمرار العمليات العسكرية. من الواضح أن التحديات الأمنية والإنسانية لا تزال قائمة، وتتطلب جهودًا مكثفة لتحقيق الاستقرار والحد من معاناة المدنيين. من ناحية أخرى، أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، أن أوكرانيا غير مستعدة لوقف إطلاق نار كامل، وتشير التقارير إلى طلبها تمديد الهدنة مع روسيا بهدف إعادة تسليح قواتها. هذا التصريح يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء طلب الهدنة، وما إذا كان يهدف إلى استغلالها لتعزيز القدرات العسكرية بدلًا من التوجه نحو السلام. الكرملين، من جانبه، أكد على سعي روسيا لتحقيق سلام مستدام مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا الهدف سيتحقق بعد ضمان مصالح موسكو واستكمال الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة. يشير هذا إلى أن روسيا تضع شروطًا لتحقيق السلام، مما قد يعقد عملية التفاوض ويطيل أمد الصراع. التصريحات المتضاربة من كلا الجانبين تعكس مدى تعقيد الوضع السياسي والعسكري، وتشير إلى أن التوصل إلى حل سلمي يتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة وجهودًا حقيقية لبناء الثقة. في سياق متصل، تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الصراع في أوكرانيا تحولات مستمرة. وتبرز أهمية الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية والدولية في محاولة إيجاد حلول للأزمة. كما تزداد أهمية الجهود الإنسانية لتخفيف المعاناة وتقديم الدعم للمتضررين من الصراع. من الضروري أن يتم احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف. وتتعاظم الحاجة إلى إيجاد آليات فعالة للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط من أجل وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة. إن تحقيق السلام في أوكرانيا يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف بالسلام، وإيجاد أرضية مشتركة للحوار والتفاوض. إن التعقيدات السياسية والعسكرية والظروف الإنسانية المزرية تتطلب جهودًا مكثفة ومتواصلة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة





