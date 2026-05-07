انتفاضة رياضية في أيرلندا للمطالبة بتعليق عضوية إسرائيل كروياً احتجاجاً على حرب غزة

حملة واسعة يقودها لاعبون ومشاهير في أيرلندا للضغط على الاتحاد الوطني لكرة القدم من أجل تجميد مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

تشهد الساحة الرياضية في جمهورية أيرلندا حالة من الغليان الشعبي والمهني، حيث انضمت نخبة من أبرز لاعبي كرة القدم والشخصيات العامة والمؤثرين إلى تحرك واسع النطاق يهدف إلى الضغط على المؤسسات الرياضية لاتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات الإسرائيلية في الأراضي ال فلسطين ية.

وقد تجسد هذا التحرك في رسالة مفتوحة وجهتها مجموعة تُعرف باسم 'الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين' إلى الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، تطالبه فيها بضرورة التحرك الفوري والمباشر لمواجهة ما وصفته بالجرائم المروعة وعمليات 'الإبادة الجماعية' التي تُرتكب في قطاع غزة خلال الحرب المستعرة. ولم تقتصر المطالب على التنديد الأخلاقي فحسب، بل استندت الرسالة إلى أسس قانونية وتنظيمية، حيث أشارت إلى أن إسرائيل قد انتهكت لوائح الاتحادين الأوروبي لكرة القدم 'اليويفا' والدولي 'الفيفا'، وذلك من خلال السماح بإقامة مباريات رسمية على أراضٍ فلسطينية محتلة، وهو ما يُعد خرقاً صريحاً للمواثيق التي تحكم النشاط الرياضي الدولي وتمنع استغلال الأراضي المحتلة في الفعاليات الرسمية دون تنسيق واتفاق واضح.

وفي سياق هذا الحراك، تبرز قوة الضغط الشعبي داخل المؤسسة الرياضية الأيرلندية، إذ كشفت التقارير أن نسبة ساحقة بلغت 93 في المئة من أعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم قد صوتوا في نوفمبر من عام 2025 لصالح تفويض القيادة الإدارية للاتحاد بالضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل تعليق عضوية إسرائيل. هذا التفويض يضع الجهة الإدارية أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية، حيث يرى الناشطون واللاعبون أن تجاهل هذه الإرادة الشعبية والرياضية يُعد تخلياً عن المبادئ الإنسانية.

وقد حملت الرسالة عنوان 'أوقفوا المباراة'، ووقع عليها كوكبة من النجوم، منهم لاعبون في الدوري الأيرلندي، والمدرب السابق للمنتخب الأول برايان كير، بالإضافة إلى لويز كوين التي تُوجت بلقب أفضل لاعبة مرتين. ولم يقتصر التضامن على الرياضيين فقط، بل امتد ليشمل الرموز الثقافية والفنية، مثل فرقة الروك الشهيرة 'فونتينز دي. سي' والممثل المرشح لجائزة الأوسكار ستيفن ريا، مما يعكس حالة من الإجماع الوطني الأيرلندي على رفض الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

من جانب آخر، تبرز الصراعات الداخلية بين المبادئ الإنسانية والالتزامات الإدارية؛ فبينما صرح روبرتو لوبيز، قائد فريق شامروك روفرز ورئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أيرلندا، بأن الكارثة الإنسانية في فلسطين وفقدان الأرواح يجب أن يتصدر أي اعتبارات رياضية، يرى ديفيد كوريل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي، أن المنتخب الوطني يجد نفسه مقيداً بجدول المباريات المقررة. وحذر كوريل من أن أي انسحاب أو تخلف عن خوض المباريات، خاصة تلك المقررة في دبلن في الرابع من أكتوبر أو المباراة التي ستُقام على ملعب محايد في 27 سبتمبر، قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمصالح الرياضية طويلة الأمد لكرة القدم الأيرلندية، بما في ذلك خطر الاستبعاد من المنافسات الدولية المستقبلية.

هذا الانقسام يعكس المعضلة التي تواجهها العديد من المؤسسات الرياضية عالمياً في الموازنة بين الضغوط الأخلاقية واللوائح الصارمة. وعند النظر إلى التاريخ الرياضي لإسرائيل، نجد أنها انضمت إلى مسابقات اليويفا في أوائل الثمانينيات بعد أن تم استبعادها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في السبعينيات بسبب رفض عدة دول آسيوية خوض مباريات أمامها، مما يشير إلى أن الرياضة كانت دوماً ساحة للصراعات السياسية والوطنية.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه البعض، مثل مارتن في تصريحه لصحيفة آيريش تايمز، على إدانة هجمات حماس على إسرائيل ووصفها بالمروعة، فإن ذلك لم يمنعهم من انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة بشدة. وفي نهاية المطاف، يظهر استطلاع رأي أجرته 'رابطة مشجعي كرة القدم الأيرلندية' أن الغالبية العظمى من الجماهير، بنسبة 76 في المئة، تعارض إقامة المباراة، مما يؤكد أن صوت الشارع والملعب يتجه نحو التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية ورفض تطبيع الرياضة في ظل استمرار الحرب والدمار





