انتقال لبنان من التنسيق السياسي للأمني إلى اختبار مسار تفاوضي أوسع مع إسرائيل، تحت إشراف السفيرة العربية في واشنطن ندى حمادة معوض وسفير إسرائيل سيمون كرم

بين جلستين تفاوضيتين تعقدان هذا الأسبوع في واشنطن، يحاول لبنان الانتقال من مرحلة التنسيق السياسي والأمني إلى اختبار مسار تفاوضي أوسع مع إسرائيل، في ظل مقاربة أمريكية وإسرائيلية أكثر تحفظاً مما يُسوَّق له في بيروت. الجلسة الأولى المقررة، الخميس، تُقدَّم باعتبارها استكمالاً للجولات السابقة وترأسها السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، فيما يفترض أن تشكل جلسة اليوم التالي، الجمعة، الانتقال العملي إلى مرحلة تفاوضية أكثر اتساعاً بقيادة السفير سيمون كرم. الوفد اللبناني سيضم إلى جانب كرم كلاً من معوض والملحق العسكري أوليفر حاكمة، بينما تبقى اللجنة الاستشارية في بيروت لتأدية دور الدعم السياسي والتقني ووضع آليات العمل. وتضم اللجنة شوقي بونصار وعبد الستار عيسى وبول سالم، وبالتوازي مع غرفة عمليات سياسية تضم شخصيات دبلوماسية وأكاديمية لمواكبة المفاوضات والتنسيق مع رئيس الجمهورية. وتقضى الترتيب أن الحضور الإسرائيلي محسوب بدقة سياسية. فتل أبيب سترسل السفير في واشنطن يحيئيل ليتر والمسؤول أوري rezink فيما لم يحسم حضور رون ديرمر. غير أن هذا الترتيب لا يحظى بإجماع داخلي، إذ ينفي مقربون من رئيس مجلس النواب نبيه بري وجود تنسيق كامل معه، ويدّعي أن بعض الأسماء المطروحة تعكس توجهاً داخل السلطة نحو تسوية مفتوحة مع إسرائيل. في المقابل، يبدو الحضور الإسرائيلي محسّن بدقة سياسية.

11 مايو 2026 - 12:17 | آخر تحديث 11 مايو 2026 - 12:17

الجلسة الأولى المقررة، الخميس، تُقدَّم باعتبارها استكمالاً للجولات السابقة وترأسها السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، فيما يفترض أن تشكل جلسة اليوم التالي، الجمعة، الانتقال العملي إلى مرحلة تفاوضية أكثر اتساعاً بقيادة السفير سيمون كرم، استناداً إلى توجيهات رئاسية تركز على تثبيت وقف إطلاق النار قبل البحث في أي خطوات إضافية





