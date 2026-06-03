انتكاسة نادرَة لهيمنة ترمب: خسارة مرشح دعمه في انتخابات أيوا التمهيدية وتحولات في six ولايات

خسر النائب الجمهوري راندي فينسترا سباق ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم ولاية أيوا رغم دعم الرئيس دونالد ترمب، في انتكاسة نادرة لنفوذ ترمب على الانتخابات التمهيدية. فاز المرشح zac لان، وهو مزارع من خارج المؤسسة الحزبية، بنسبة 37.8 بالمئة مقابل 37 بالمئة لفينسترا. هذه النتيجة أثارت تساؤلات حول حدود قوة ترمب الانتخابية ودفعت Democrats إلى تكثيف آمالهم في الفوز بمنصب الحاكم في الولاية للمرة الأولى منذ 18 عاماً. كما شهدت الانتخابات في ست ولايات تحولات متنوعة، بما في ذلك فوز ديب هالاند بترشيح الديمقراطيين لح governor نيومكسيكو، وتأهل كارين باس لجولة إعادة في سباق رئاسة بلدية لوس أنجليس، وجولات إعادة في ساوث داكوتا، مما يعكس الديناميكيات المعقدة قبل انتخابات التجديد النصفي.

في تحول سياسي ملحوظ، تعرضت هيمنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على سباقات الترشيح الجمهوري لانتكاسة نادرة في ولاية أيowa خلال الانتخابات التمهيدية التي جرت مساء الثلاثاء في ست ولايات.

النائب الجمهوري راندي فينسترا، الذي حظي بتأييد ترمب المفاجئ يوم الجمعة ووصفه بأنه من أقوى داعميه، خسر سباق ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم ولاية أيوا أمام المرشح zac لان، وهو مزارع وناشط سياسي محافظ مرتبط بحركة "ماغا"، ويُعتبر من خارج المؤسسة الحزبية التقليدية. حقق لان فوزاً بنسبة 37.8 بالمئة مقابل 37 بالمئة لفينسترا، بفارق ضئيل يقارب نقطة مئوية واحدة.

كانت هزيمة فينسترا مفاجأة واسعة وترمز إلى تراجع نفوذ ترمب داخل قاعدته الجمهورية التقليدية، بعد سلسلة انتصارات حققها مرشحون يدعمهم الرئيس في الانتخابات التمهيدية خلال الأسابيع الماضية. كان فينسترا يُنظر إليه بين المحافظين في أيوا بوصفه مرشح المؤسسة السياسية، لكنه خاض حملة باهتة افتقرت إلى الحماسة وفشل في كسب تأييد القاعدة المحافظة في الولاية، كما أن تأييد ترمب جاء متأخراً ولم يترك وقتاً كافياً للاستفادة منه.

ركز لان حملته على شعار "أيوا أولاً" مع التشديد على مكافحة معدلات السرطان المرتفعة، ودعم المزارع العائلية، والحد من الهجرة، مما استقطب ناخبين يبحثون عن وجه جديد بعيداً عن واشنطن. هذه النتيجة أثارت تساؤلات حول حدود قوة ترمب الانتخابية ودفعت Democrats إلى تكثيف آمالهم في الفوز بمنصب حاكم ولاية أيوا للمرة الأولى منذ عام 2006، حيث يدفع الحزب الديمقراطي بمرشحه روب ساند، مدقق حسابات الولاية، في حملة ممولة جيداً.

كما عزز فوز المرشح الديمقراطي جوش توريك في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ في أيوا تلك الآمال، إذ يتمتع بخبرة في الفوز في مناطق تميل إلى الجمهوريين، وسيواجه النائبة الجمهورية آشلي هينسون في الانتخابات العامة لخلافة السيناتورة جوني إرنست التي ستتقاعد. جرت الانتخابات التمهيدية في ست ولايات: أيوا، كاليفورنيا، مونتانا، نيوجيرسي، نيومكسيكو، وساوث داكوتا، وقدّمت النتائج مؤشراً إلى الديناميكيات المعقدة داخل الحزبين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

في كاليفورنيا، بقي سباق منصب الحاكم مفتوحاً مع تقدم طفيف لستيف هيلتون الجمهوري وزافيير بيسيرا الديمقراطي، بينما حل توم ستeyer ثالثاً بفارق واضح،Given نظام الانتخابات التمهيدية المفتوحة في كاليفورنيا، يتأهل الحاصلان على أعلى عدد من الأصوات إلى انتخابات نوفمبر بغض النظر عن الانتماء الحزبي. في لوس أنجليس، تأهلت العمدة كارين باس إلى جولة إعادة في سباق رئاسة البلدية. في مونتانا، فازت الديمقراطية ألاني بانكهيد، وهي من قدامى المحاربين، بترشيح الحزب لمجلس الشيوخ لتواجه كورت ألمه المدعوم جمهورياً.

في نيومكسيكو، ضمنت ديب هالاند، وزيرة الداخلية السابقة، ترشيح الديمقراطيين لمنصب ح governor، في خطوة قد تكون تاريخية إذا أصبحت أول امرأة من السكان الأصليين تتولى منصب ح governor ولاية أميركية. في نيوجيرسي، فاز جاستن مورفي، المحامي المخضرم، بترشيح الجمهوريين لمقعد في مجلس الشيوخ في سباق تنافسي، بينما فاز السيناتور الديمقراطي كوري بوكي من دون منافسة، وسيتواجه الاثنان في نوفمبر في ولاية زرقاء تميل بقوة إلى الديمقراطيين.

في ساوث داكوتا، لم يحصل أي مرشح على نسبة 35 بالمائة المطلوبة للفوز بترشيح الجمهوريين لمنصب الح governor، لذلك ستجري جولة إعادة بين رجل الأعمال توبي دودن والحاكم الحالي لاري رودن، أما على الجانب الديمقراطي ففاز دان أهلرز من دون منافسة، في أول جولة إعادة لسباق ح governor في تاريخ الولاية. تمثل هذه الانتخابات بداية حملة طويلة ستحدد من يملك السيطرة داخل الكونغرس، ويبدو أن الديمقراطيين في موقع أفضل للاستفادة من الغضب الشعبي تجاه الإدارة الحالية بسبب ارتفاع الأسعار، بينما يواجه الجمهوريون صعوبة في توحيد قاعدتهم.

كما تؤكد النتائج استمرار الاستقطاب الأميركي وأهمية القضايا المحلية في رسم خريطة السلطة الفيدرالية. في تطورات منفصلة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن ترشح نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو معاً للانتخابات الرئاسية عام 2028 سيجعلهما "لا يُهزمان". من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "الأمر لم ينته" مع إيران لكنه أكد أن إيران تعرضت لإضعاف كبير مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية والأميركية على أهبة الاستعداد.

Additionally، قال ترمب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يشارك في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة





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