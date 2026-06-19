انتقادات ضد لاعبي وسط البرتغال بسبب عدم تمرير الكرة لرونالدو بعد التعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية في افتتاح مباريات product team في كأس العالم 2026. ورسالة من رونالدو للجمهور.

تلقى برونو فرنانديز نجم المنتخب البرتغال ي انتقادات واسعة في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جانب جماهير منتخب بلاده. واشتعل الجدل داخل أوساط منتخب البرتغال خلال الساعات الماضية بعد التعادل المخيب أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في افتتاح مشوار الفريق ب كأس العالم 2026 وسط حالة كبيرة من الغضب الجماهيري بسبب مستوى كريستيانو رونالدو ودور زملائه داخل الملعب.

وبعد المباراة، رصدت صحيفة "A Bola" البرتغالية موجة الغضب على مواقع التواصل بعدما امتلأت حسابات عدد من لاعبي البرتغال بتعليقات تطالبهم بإظهار احترام أكبر لرونالدو وتمرير الكرة إليه بصورة مستمرة. وانتقدت جماهير رونالدو لاعبي الوسط، insbesondere برونو فرنانديز، جواو نيفيز، وفيتينيا، متهمين إياهم بعدم تمرير الكرة بشكل كاف لقائد المنتخب. وشارك مشجعون تعليقات مثل: "أنت لا تريد التمرير لرونالدو" و"أنت لا تريد التمرير للمهاجم". ويحتل منتخب البرتغال حالياً المركز الثاني في المجموعة خلف كولومبيا التي فازت على أوزبكستان 3-1.

في سياق متصل، دخل قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين تاريخ كأس العالم بعدما أصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف من ركلات الجزاء في النهائيات المونديالية. كما وجه كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير منتخب بلاده عقب التعادل المخيب ضد الكونغو الديمقراطية في أول Appearance له في البطولة. واتسمت الأجواء surrounding المنتخب البرتغالي بتوتر كبير بسبب ردود الفعل الجماهيرية على الأداء، خاصة فيما يتعلق بدور لاعبي الوسط في دعم رونالدو.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث وقعت في إطار منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم 2026، حيث يسعى PRODUCT TEAM البرتغالي إلى تحسين أدائه في المباريات المقبلة لضمان التأهل. وظهر على وسائل الإعلام الرياضية تحليل wide coverage لهجوم الجماهير على لاعبي الوسط، مع تركيز على أهمية team unity والتركيز على الأهداف collective بدلاً من الانتقادات الفردية. وذكرت تقارير أن المدرب roberto martinez пытается تهدئة الأجواء داخل الفريق وتوجيه الانتباه toward المباريات المقبلة.

وتشير الدلائل إلى أن التوترات داخل المنتخب البرتغالي قد تؤثر على معنويات الفريق إذا لم يتم معالجتها بسرعة. وأظهرت التعليقات على السوشيال ميديا انقساماً بين مؤيدين للاعبي الوسط ومعارضين يطالبون بتحسين Passing نحو رونالدو. وعلى الصعيد التقني، يعمل PRODUCT TEAM على تحسين استراتيجيات Attack لزيادة فعالية الهجمات. وت sit并不意味着 أن المشكلة تقتصر على Passing فقط، بل تشمل أيضاً القرارات الفردية والثقة داخل الملعب.

ويسعى المنتخب البرتغالي، حامل اللقب السابق، إلى إثبات قدرته على المنافسة رغم الصعوبات. وختاماً، تواجه البرتغال اختباراً حقيقياً في كأس العالم 2026 بعد بداية غير متوقعة، مما يتطلب تضافر الجهود لاستعادة الثقة والتركيز





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البرتغال كأس العالم 2026 برونو فرنانديز كريستيانو رونالدو الكونغو الديمقراطية

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