انتهت جولة المباحثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل، في وقت متأخر الجمعة، بعد اجتماع استمر أكثر من 9 ساعات داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) غرب العاصمة واشنطن.

انتهت جولة المباحثات العسكرية بين لبنان و إسرائيل ، في وقت متأخر الجمعة، بعد اجتماع استمر أكثر من 9 ساعات داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية ( بنتاغون ) غرب العاصمة واشنطن .

وانعقد اللقاء الأمني بين وفدين عسكريين يضمان ضباطا من الجانبين اللبناني والإسرائيلي في مقر البنتاغون، استباقا لجولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وسبق أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي 3 جولات محادثات بالعاصمة الأمريكية في 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، والأخيرة في 14 و15 مايو/أيار الجاري، في إطار مسار تفاوضي ترعاه واشنطن. وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن السفارة اللبنانية في واشنطن ستعقد السبت، جلسة تقييم ومراجعة لما جرى في المفاوضات الأمنية.

ونقلت قناة إم تي في عن مصدر أمريكي أن إسرائيل عرضت خلال المفاوضات خرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله، فيما يتصدر ملف المسيرات الهجومية النقاشات. وفي هذا السياق، أفادت قناة الجديد نقلا عن مصادر عسكرية لبنانية، بأن إسرائيل تطلب تطبيعًا أمنيا، لكن هذا الأمر مرفوض من جهة لبنان لأن أي قرار من هذا النوع هو قرار سياسي وليس عسكريا.

وتشن إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار 2026، هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل وجرح آلاف الأشخاص، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص. وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وبعضها الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات من الحدود الجنوبية





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل مباحثات عسكرية بنتاغون واشنطن

United States Latest News, United States Headlines