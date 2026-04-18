انتقال السلطة في المجر: تحديات وآمال الحزب الجديد

بعد فوز كاسح لحزب 'تيسا' بقيادة بيتر ماغيار، تستعد المجر لانتقال سلس للسلطة، منهيةً 16 عاماً من حكم فيكتور أوربان. يواجه الحزب الجديد تحديات تتمثل في إصلاح المؤسسات، ومكافحة الفساد، وإعادة بناء الثقة، بينما يبحث حزب فيدس المهزوم عن هوية جديدة.

لم يضيع بيتر ماغيار وحزبه المنتصر ' تيسا ' أي وقت في الاستعداد ل انتقال السلطة في المجر ، بعد فوزهم الكاسح والمثير على فيكتور أوربان يوم الأحد الماضي. لقد حصلوا على 52 في المئة من الأصوات، ما وضع حداً لـ 16 عاماً من الحكم المتواصل لحزبه، وهو ما يُترجم إلى 140 مقعداً من أصل 199 في الجمعية الوطنية. وقد حصل ماغيار على تعهُّد من الرئيس تاماس سوليوك بتقديم موعد تشكيل ال برلمان الجديد إلى الأسبوع الذي يبدأ في 4 مايو/آيار المقبل، حيث يمكن لل برلمان بعد ذلك انتخاب الحكومة الجديدة.

كما أجرى مقابلات حادة مع التلفزيون والإذاعة العموميَّين، اللذين تجاهلاه إلى حد كبير أو هاجماه خلال العامين الماضيين. ووعد ماغيار بتمرير قوانين لتعليق برامجهم الإخبارية إلى حين تعيين محرِّرين محايدين، لكن كل هذا سيستغرق وقتاً. وبحيازته على ما يُسمّى بـ الأغلبية الفائقة، التي تزيد على ثلثي مقاعد البرلمان، فإنه يخطط أيضاً بأثر رجعي للحد من عدد الفترات التي يمكن أن يشغلها رئيس الوزراء إلى فترتين. وقد شغل فيكتور أوربان المنصب بالفعل لخمس فترات، وإذا تم إقرار ذلك، فقد يُغلق ماغيار الباب أمام عودة أوربان. ولم يكسر أوربان صمته إلا في وقت متأخر من يوم الخميس بعد هزيمة الأحد، وذلك في مقابلة على قناة باتريوتا عبر منصّة يوتيوب. تحدث أوربان عن شعوره بـ الألم والفراغ بسبب الهزيمة، متحمّلاً المسؤولية الشخصية الكاملة عمّا حدث، لكنه لم يقدِّم أي تحليل للأخطاء الرئيسية في حملته، باستثناء الفشل في استكمال محطة 'باكس 2' النووية المصمّمة روسياً، والتي تأخّرت ست سنوات عن الجدول الزمني. وفي المقابلة، قال أوربان إنه سيواصل قيادة الحزب إذا أعيد انتخابه، لكنه أضاف أن الحزب بحاجة إلى 'تجديد كامل'. ومن بين المقاعد الـ 53 التي سيشغلها فيدس في البرلمان الجديد، هناك 10 فقط جاءت من دوائر فردية، بينما البقية من قوائم الحزب. وقال إن العديد من النواب الجدد على قوائم الحزب ينبغي استبدالهم، لأنهم غير مناسبين للعمل في صفوف المعارضة، وقد صدرت بالفعل بعض الدعوات للتغيير، في حزب نادراً ما يُعبّر فيه عن المعارضة علناً. وقال أندراش تشير-بالكوفيتش، عمدة مدينة سيكيشفهيرفار الغربية المنتمي إلى فيدس: 'أعتقد أنه ليس من الضروري أن يستقيل (أوربان) في الوقت الحالي؛ يجب أن ينتظر اجتماع الكتلة البرلمانية ثم يبدأ في تقييم النتيجة، وبعد ذلك ينبغي إجراء انتخابات للقيادة'. ولا يوجد خليفة بشكل واضح لأوربان داخل الحزب؛ ولا أحد يمتلك مهارته أو جاذبيته في التوفيق بين الآراء والطموحات المختلفة. وقد انتقد مستشارون أمريكيون وبريطانيون الشعار الرئيسي لحملة فيدس وهو 'الخيار الآمن'، لأنه قد ينفّر الناخبين الشباب. لكن كان من الصعب على حزب ظل في السلطة لفترة طويلة أن يقدِّم نفسه للناخبين كحزب للتغيير، بحسب قول أحد المصادر لبي بي سي. ورداً على ذلك، كان وزير الخارجية بيتر سيارتو (47 عاماً)، ووزير النقل يانوش لازار (51 عاماً)، يظهران باستمرار في تجمعات أوربان، لكن بدلاً من أن يُنعشا الحزب، جعلت حيويتهما زعيمه يبدو متقدِّماً في السن ومرهقاً. وسيبلغ أوربان من العمر 63 عاماً الشهر المقبل، لكن آثار 38 عاماً من العمل السياسي في الصفوف الأمامية بدت واضحة على مُحيّاه حتى لمؤيديه المتشددين. وتنتشر شائعات في بودابست عن اعتقالات وشيكة بتُهم فساد، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر أنصار حزب 'تيسا' نفاد صبرهم تجاه محاسبة من أثروا بشكل غير قانوني خلال الحكومة السابقة. ويقود بيتر ماغيار هذا الخطاب؛ فقال في منشور عبر فيسبوك: 'رسالتي إلى قادة فيدس وأتباعهم: لا فائدة من لعب دور الفتاة البريئة الآن والتظاهر وكأن شيئاً لم يحدث، نحن نعرف ما فعلتموه بوطننا الحبيب وبالشعب المجري، ولا تشكوا لحظة واحدة في أن كل إنسان يحصد ما يزرع'. وفي وسط بودابست، تم تشويه كل ملصقات حزب فيدس تقريباً، وعلى العديد منها، كُتبت كلمة 'Vége' أي 'النهاية' بالرش، كما تم تمزيق مصلقات أخرى وإعادة تزيينها بعبارات بذيئة. ويبدو أن النبرة الحادة لزعامات حزب تيسا، القادة الجدد في البلاد، تحمل بُعداً عاطفياً وتكتيكياً في آن واحد. فهم يسعون إلى الانتقام من حملة التشويه التي دأبت عليها مؤسسة الصحافة والإعلام لأوروبا الوسطى (كيسما) الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي استهدفتهم واستهداف ماغيار شخصياً؛ وتضم هذه المؤسسة 476 عنواناً، منها نحو 50 منصة إخبارية. ومن أوائل المشكلات التي يواجهها حزب تيسا: وقف تحويل الأموال إلى خارج البلاد من قبل رجال أعمال مقربين من الحزب الحاكم، حيث تُعد دبي وجهة مفضلة للأوليغاركيين المجريين. وفي حين يتم تمزيق الوثائق الورقية في بعض المكاتب، أفاد مصدران من داخل حزب تيسا لبي بي سي بأن بعض المسؤولين يعرضون تسليم الحزب أقراصاً إلكترونية تحتوي على نُسخ رقمية من الملفات، في مقابل الاحتفاظ بوظائفهم أو الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية. وفي الأسبوع الذي سبق الانتخابات، ومع استمرار استطلاعات الرأي في توقُّع فوز كبير للمعارضة، تمّ توقيع عشرات العقود مع شركات مفضلة، تُلزم الدولة بمشاريع مستقبلية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبحث والبناء وغيرها - بحسب حزب تيسا. وبفضل أغلبيتهم الجديدة التي تتجاوز ثلثي المقاعد، سيكون بإمكانهم تمرير قوانين لإعادة التوازن والضوابط المؤسسية التي أضعفها أو دمّرها حزب فيدس خلال السنوات الـ 16 الماضية. وفي هذا الأسبوع، جدّد وعده بالانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي في لوكسمبورغ (إي بيه بيه أو)، وقد يساعد ذلك في إظهار جديّته للاتحاد الأوروبي في مكافحة الفساد، لكن صلاحياته تقتصر على التحقيق في إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي فقط. كما أجرى محادثات مع زولت هيرنادي، الرئيس التنفيذي لشركة إم أو إل، عملاق الطاقة المجري، التي تدير مصفاتين في المجر وسلوفاكيا وتعتمد عليهما الدولتان بشكل كبير





