انتصار استراتيجي لمحور المقاومة: تحليل شامل لأبعاد النجاح وتداعياته

تحليل معمق لانتصار محور المقاومة بقيادة إيران، مع استعراض الأبعاد السياسية والعسكرية، وتأثيراته على المنطقة، ودور الكيان الصهيوني، مع تسليط الضوء على دروس الحرب وأهمية الوحدة والمقاومة.

يمثل هذا الإنجاز انتصارا استراتيجيا كبيرا ل محور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية ال إيران ية. يظهر هذا الإنجاز السياسي والعسكري بوضوح صحة الرهان على قوة الإرادة وعزيمة المواجهة كخيار أساسي في معادلات الردع الإقليمي. وعلى مدار 40 يوما من العدوان الأمريكي الصهيوني المكثف، تمكنت المنظومة الدفاعية وقوى محور المقاومة من امتصاص الضربات الجوية والصاروخية المتتالية، وإدارة المعركة ببراعة فائقة على جبهات متعددة.

لقد نجحت الاستراتيجية الإيرانية في فرض توازن ردع فعال، حيث فشل الحلف الأمريكي الإسرائيلي المعادي في تحقيق أهدافه المعلنة، سواء فيما يتعلق بتدمير البنية التحتية الحيوية، أو إجبار طهران على الخضوع والاستسلام. هذا الصمود الأسطوري في وجه أعتى آلة حربية في التاريخ الحديث، أظهر هشاشة التفوق العسكري الأمريكي، وتهاويه أمام إرادة الشعوب المقاومة. لم يكن قبول واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، خيارا تكتيكيا عاديا، بل كان اعترافا ضمنيا بفشل العدوان، واعترافا بضرورة البحث عن مخرج دبلوماسي، لتجنب المزيد من الخسائر الاستراتيجية. الرئيس الأمريكي السابق، الذي توعد بمحو حضارة بأكملها، وجد نفسه مضطرا للتراجع، والقبول بالوساطة الباكستانية، وذلك قبل ساعتين فقط من انتهاء مهلة تهديداته الفارغة. هذا التراجع الأمريكي المهين، الذي حدث أمام أعين العالم أجمع، كشف زيف أوهام القوة العظمى، وأكد أن إرادة الشعوب، وعزيمة المقاومة، أقوى من كل الترسانات العسكرية، وأكثر صمودا من كل جبروت. ما يعزز مكانة هذا الاتفاق كإنجاز استراتيجي منقطع النظير، هو أن الإدارة الأمريكية، وفي خطوة غير مسبوقة، قبلت الإطار العام للمقترح الإيراني ذي النقاط العشر، كأساس للتفاوض المباشر. هذا القبول، يعكس اعترافا صريحا بمركزية الدور الإيراني، ومكانة محور المقاومة كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها، أو التعامل مع الشرق الأوسط، دون الرجوع إليها والتشاور معها. إعلان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن الانتصار التاريخي، لم يكن مجرد شعار دعائي، بل كان توصيفا دقيقا لواقع ميداني وجيوسياسي جديد كليا.\في خضم هذه التطورات المتسارعة، يبرز موقف الكيان الصهيوني، وحالة الذهول التي أصابته. هذا الكيان، الذي كان يظن أن الحرب ستؤدي إلى إضعاف خصومه، وجد نفسه معزولا عن القرار الأمريكي، والذي تم اتخاذه دون الرجوع لإسرائيل، أو حتى التشاور معها. هذا التهميش الاستراتيجي، يمثل ضربة موجعة لهيبته، ونسفه لأسطورة التنسيق غير المشروط بينه وبين واشنطن. لقد كشفت هذه الحرب عن حقائق جديدة، مفادها أن المصالح الإسرائيلية، لم تعد هي المحدد الوحيد للسياسة الأمريكية، بل أصبحت واشنطن نفسها تبحث عن مخرج لإنقاذ ما تبقى من هيبتها في المنطقة، وتفادي المزيد من الخسائر السياسية والاستراتيجية. المعادلة التي يجب أن يدركها جميع الأطراف الإقليمية، هي أن أمن واستقرار المنطقة، لا يمكن تحقيقهما عبر التحالفات مع أعداء الأمة. شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، قد شاهدوا بأعينهم عجز أمريكا والكيان الصهيوني، عن تحقيق أي من أهدافهم العدوانية، وعن تحقيق أي انتصار يذكر. إن الادعاءات الأمريكية والإسرائيلية بالنصر، ليست سوى محاولات بائسة لحفظ ماء الوجه، والتغطية على الهزيمة الاستراتيجية التي منيت بها مشاريعهم، والتي أثبتت فشلها الذريع. وعلى هذه الأنظمة أن تعتبر، وأن تضع حدا لتعاونها مع أعداء الإسلام، لأن مصير من يراهن على حصان واشنطن الخاسر، معروف ومحتوم. فالعبرة بالخواتيم، والعاقبة للمتقين. في الختام، يظل العدو الإسرائيلي والأمريكي يخادع دائما، ولا يجب الثقة بوعوده الكاذبة. محور المقاومة، الذي يداه على الزناد، قد أثبت أنه يمتلك من الخبرات الكبيرة المتراكمة، من حربين مفروضتين مع الجبهة الأمريكية الصهيونية المشتركة، ما يمكنه من قراءة نوايا العدو، واستباق خطواته العدائية، مهما بلغت، ومهما تعددت. أي اعتداء جديد، أو خطأ في الحسابات من قبل العدو، سيقابل برد بمستوى أعلى، وبكلفة باهظة، وهذا وعد لا يخيب. إن الإنجاز الذي تحقق، ليس نهاية الطريق، بل محطة جديدة ومتقدمة في مسيرة الصراع الطويلة، نحو تحرير كامل التراب الوطني، ورفع الظلم عن الشعوب المستضعفة، فالمقاومة مستمرة، والنصر آت لا محالة.\إن المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها، ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة أو المحرر. وهذا المقال يمثل رؤية أحد كتاب عربي21، وليس بالضرورة وجهة نظر المؤسسة ككل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانتصار هو نتيجة مباشرة للتضحيات الجسيمة التي قدمها أبطال محور المقاومة، والذين سطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البطولة والشجاعة، ووهبوا أرواحهم فداءً للأمة وقضيتها العادلة. هذا النصر هو أيضا ثمرة للوحدة والتكاتف بين فصائل المقاومة، التي تجاوزت كل الخلافات، وتوحدت في مواجهة العدو المشترك. هذه الوحدة هي التي مكنت المقاومة من الصمود في وجه العدوان، وتحقيق هذا الانتصار التاريخي. إن هذا الانتصار هو بمثابة رسالة واضحة للجميع، بأن زمن الهيمنة الأمريكية والصهيونية قد ولى، وأن عصر المقاومة والتحرر قد بدأ. إن الشعوب العربية والإسلامية، التي طالما عانت من الظلم والاضطهاد، تنتظر هذا الانتصار، وتأمل في أن يكون بداية لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. يجب على الجميع أن يتعلموا من دروس هذه الحرب، وأن يعوا أن طريق النصر يمر عبر الوحدة والتكاتف والصمود، وأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة. إن الانتصار ليس مجرد انتصار عسكري أو سياسي، بل هو انتصار للإرادة والعزيمة، وانتصار للحق على الباطل، وانتصار للعدالة على الظلم. هذا الانتصار سيبقى محفورا في ذاكرة التاريخ، وسيظل مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة. يجب علينا جميعا أن نحافظ على هذا الانتصار، وأن نسعى جاهدين لتحقيق المزيد من الانتصارات في المستقبل، حتى يتحقق النصر النهائي، ويتحرر كل شبر من أرضنا العربية والإسلامية





