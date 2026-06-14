انتشار حمى الضنك في اليمن ومشروع إطلاق بعوض مدعوم من غوغل

تقرير حول تفشي حمى الضنك في اليمن الذي تسبب في وفاة 18 شخصا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين، بالإضافة إلى مشروع طويل الأمد يدعمه غوغل لإطلاق ملايين البعوض في الولايات المتحدة، مع ذكر اكتشافات جديدة حول فعالية زيت الباتشولي في طرد البعوض.

أفاد مسؤول حكومي بأن حمى الضنك أودت بحياة 18 شخصا وأصابت ما يزيد على 4 آلاف شخص في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الجاري وسط تدهور قطاع الصحة بعد 12 عاما من الحرب.

وأكد تيسير السامعي، مسؤول الإعلام بمكتب الصحة العامة في محافظة تعز، في بيان له أن عدد حالات الإصابة بمرض حمى الضنك في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا بلغ حوالي 4819 إصابة، مع تسجيل 18 وفاة، وذلك في محافظتي عدن وحضرموت خلال الفترة من يناير كانون الثاني حتى مطلع يونيو حزيران 2026. وأضاف أن عدن، التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، سجلت العدد الأكبر من الحالات والوفيات، حيث بلغت الإصابات بها 1243 حالة و12 وفاة، مما يمثل 67 بالمئة من إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في المناطق المذكورة.

وينتقل فيروس حمى الضنك إلى الإنسان عبر لدغة البعوض المصاب، حيث يكتسب البعوض الفيروس عند امتصاصه دم شخص مصاب، وتشمل أعراض المرض حمى شديدة وصداع وألام في المفاصل والعضلات والعظام، بالإضافة إلى ألم خلف العينين والنزيف من الأنف. في سياق آخر، كشف باحثون عن أن زيت الباتشولي، المعروف باستخدامه في العطور الرجالية منذ عقود، قد يكون له فعالية في طرد البعوض، مما يفتح الباب أمام تطوير بدائل طبيعية لمبيدات الحشرات الكيميائية.

من ناحية أخرى، يقف مشروع غامض مدعوم من شركة ألفابت، المالكة لغوغل، على وشك الحصول على موافقة حكومية أمريكية للإفراج عن 32 مليون بعوضة في ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا، في خطوة تثير التساؤلات حول أهدافها生态文





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